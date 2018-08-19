وفد من الحوثيين يلتقي نصر الله في بيروت

ليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها وفد من الحوثيين العاصمة بيروت

قالت وسائل إعلام لبنانية مؤيدة لحزب الله، إن وفدا من جماعة أنصار الله "الحوثي" اليمنية وصل بيروت، والتقى حسن نصر الله.

وعبر صفحته في "فيسبوك"، قال الناطق باسم الحوثيين، رئيس الوفد إلى بيروت، محمد عبد السلام: "التقينا بالأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، حاملين إليه سلام القيادة السياسية وتحيات الشعب اليمني، واعتزازهم بمواقفه الشجاعة والمبدئية تجاه اليمن في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم".

وتابع عبد السلام: "خلال اللقاء، تم تناول الوضع السياسي والإنساني في اليمن، واستعراض عموم المستجدات الإقليمية والتحولات الدولية".

وحضر اللقاء، بحسب قناة "المسيرة"، عضوا المكتب السياسي لأنصار الله عبدالملك العجري وإبراهيم الديلمي.

وليست هذه المرة الأولى التي يزور فيها وفد من الحوثيين العاصمة بيروت.

ويأتي هذا اللقاء بعد يوم واحد من خطاب نصر الله الأخير الذي هاجم فيه السعودية بشدة، وركز على الحرب اليمنية.