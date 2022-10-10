وفد من حماس في دمشق يوم 12 اكتوبر

اعلنت مصادر اعلامية رسمية سورية ان وفدا من حركة حماس سيزور العاصمة السورية يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول الحالي لاول مرة منذ خروج الحركة من دمشق قبل نحو 10 سنوات بعد تاييدها الثورة السورية ضد نظام الرئيس بشار الاسد .

وفد حماس في سورية

وقالت مصادر مطلعة أن الوفد الذي من المقرر أن يتوجه إلى سوريا، سيكون برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية، ويضم عددا من القيادات أبرزهم عضو مكتب العلاقات العربية والإسلامية، أسامة حمدان، وممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي.



سورية: ممنوع دخول مشعل

وقالت صحيفة الوطن الرسمية السورية ان "الزيارة لن تقتصر على وفد الحركة، بل سيكون برفقته وفود أخرى من “فصائل المقاومة الفلسطينية".

وقالت مصادر سورية ان : “عودة حماس إلى دمشق ستكون كفصيل مقاوم فقط، بعيداً عن أي تمثيل لها في العاصمة”.

و كانت “حماس” قد أصدرت بياناً، الشهر الماضي، دون مقدمات، دعت فيه للمصالحة و”بناء وتطوير العلاقات” مع نظام الأسد واشادت بمواقف القيادة السورية في دعم القضية الفلسطينية مستنكرة بذات الوقت القصف الاسرائيلي المتواصل على سورية وكان اخرها استهداف مطاري دمشق وحلب

الا ان النظام السوري قدم شروطا لحماس على رأسها الاعتذار العلني وهو ما رفضته الحركة ،التي اكتفت ببيان الدعم للموقف السوري والاشادة، فيما تمسكت القيادة السورية بعدم استقبال بعضا من قيادات الحركة الفلسطينية على رأسها رئيس حماس في الخارج خالد مشعل الذي رفع علم الثورة السورية في غزة

اهمية التطبيع بين حماس والاسد

في الاثناء علق رئيس الدائرة السياسية في حركة حماس الفلسطينية باسم نعيم إن عودة العلاقات بين الحركة وسوريا مهمة للقضية الفلسطينية، وأوضح في حديث مع إذاعة الأقصى التابعة لحماس أن "عودة العلاقة مع سوريا مهمة، لأن تاريخها يدلل على أهميتها في الصراع مع المحتل ويوجد في سوريا أكثر من نصف مليون لاجئ فلسطيني، وهي بلد حدودي مع الاحتلال، وأي مكان قريب من الاحتلال يجب أن يكون فيه مكان للمقاومة".