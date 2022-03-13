وكالات إيرانية: هجوم "أربيل" بنفس توقيت مقتل "سليماني"

ألمحت وكالات إيرانية، إلى تزامن توقيت الهجوم على مدينة "أربيل" في إقليم كردستان العراق، فجر الأحد، مع نفس توقيت اغتيال قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني الجنرال الراحل قاسم سليماني.

ونشرت تلك الوكالات صورا، ركزت على توقيت استهداف أربيل بالصواريخ عند الساعة الـ1:20 بالتوقيت المحلي، وهي نفس الساعة التي تم فيها اغتيال سليماني، في إشارة إلى "استمرار حملة الثأر لدماء قادة المقاومة"، مع عبارة: "لم تكن صدفة أبدا".

هذا ونشر حساب غير رسمي محسوب على "الحرس الثوري" في "تويتر" صور لقتلى إيرانيين، علق بالقول: "وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونكم..الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في الرد على فتن الشياطين، وستقابل أي عمل عدائي ضد الشعب الإيراني برد مدمر".

وقـتلوا فی سبیل الله الذین یقـتلونکم



جمهوری اسلامی ایران برای پاسخگویی به فتنه انگیزی های شیاطین لحظه ای درنگ نمی کند و هر اقدام خصمانه بر علیه ملت ایران را با پاسخی ویرانگر مواجه خواهد کرد. pic.twitter.com/1d2TZsmMqs — کانال سپاه پاسداران | IRGC (@Sepah_FA) March 12, 2022

هذا وعلق مستشار الوفد الإيراني في فيينا، محمد مرندي، على الهجمات الصاروخية على أربيل فجر اليوم قائلا: "لا مزيد من قتل الإيرانيين..هذه مجرد البداية".

وفي وقت سابق، أعلنت سلطات إقليم كردستان العراق أن هجوما بـ"12 صاورخا باليستيا" استهدف فجر الأحد أربيل والقنصلية الأمريكية فيها، وأن الصواريخ أطلقت من خارج حدود الإقليم و"تحديدا من جهة الشرق".

وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل قرب مطار العاصمة العراقية بغداد بطائرة مسيرة أمريكية في مطلع عام 2020.