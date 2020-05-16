وكالة إيرانية تحذر أمريكا من اعتراض شحنة وقود إيرانية متجهة لفنزويلا

حذرت وكالة أنباء إيرانية مقربة من الحرس الثوري من أن أي عملية “قرصنة” أمريكية ضد شحنة وقود إيرانية متجهة إلى فنزويلا سيكون لها تداعيات.

وكان مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قال لرويترز أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد قيام إيران بإرسال شحنة وقود إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة.

وذكرت وكالة نور للأنباء في الساعات الأولى من صباح السبت بالتوقيت المحلي ردا على تقارير عن إبحار سفن حربية أمريكية باتجاه منطقة الكاريبي “إذا كانت تنوي الولايات المتحدة، مثل القراصنة، خلق حالة من انعدام الأمن في الممرات المائية الدولية فستقوم بمجازفة خطيرة ولن تمر بالتأكيد بدون تداعيات”. (رويترز)