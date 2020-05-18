ووهان الصينية تجعل فحوص كورونا مجانية لسكانها

أعلنت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، مركز اندلاع جائحة فيروس كورونا، أن الاختبارات للكشف عن الفيروس، التي سيخضع لها سكان المدينة، ستكون مجانية للجميع.

يأتي هذا التوضيح بعد أن أوعز مركز مكافحة فيروس كورونا في ووهان بإخضاع جميع سكان المدينة لاختبارات تحديد الإصابة بـ COVID-19، وذلك على خلفية اكتشاف إصابات جديدة في هذه المدينة على أساس يومي لا تظهر عليها أعراض المرض، "مما يؤثر على الحياة الطبيعية للناس ويثير مخاوف في المجتمع".

وتركز حملة الاختبارات، التي بدأت في 14 مايو، على أبناء المدينة والمقيمين مؤقتا فيها ممن لم يخضعوا بعد للفحص، مع إعطاء الأولوية للمناطق التي كانت بؤرا لتفشي الوباء سابقا، إضافة إلى المناطق ذات النسبة الكبيرة من المسنين وذات الكثافة السكانية العالية، مع توصية بألا يشمل الفحص الأطفال دون السادسة من العمر.

وشددت سلطات المدينة على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي عند إجراء الاختبارات.

وأعلنت السلطات أمس الأحد عن إجراء أكثر من 222 الف فحص خلال يوم واحد، في زيادة كبيرة عن الأيام الثلاثة السابقة من الحملة. (نوفوستي)