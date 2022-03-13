يخت ملياردير روسي طالته العقوبات يرسو قبالة مونتينيغرو

رسا يخت فاخر يملكه صاحب نادي تشيلسي لكرة القدم الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش الذي فرضت عليه بريطانيا عقوبات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا قبالة سواحل مونتينغرو السبت.

وأبحر اليخت “سولاريس” الذي يبلغ طوله 140 مترا باتجاه ميناء بورتو مونتينيغرو على ساحل البحر الأدرياتيكي للدولة التي تقع في البلقان.

وذكرت وسائل إعلام محلية كانت تقوم بمراقبة سير اليخت على مواقع التتبع خلال الأيام الأخيرة أن “سولاريس” غادر ميناء برشلونة الإسباني في 8 آذار/مارس.

وكان أبراموفيتش واحدا من سبعة رجال أعمال روس فرضت عليهم الحكومة البريطانية عقوبات على خلفية غزو بلادهم لأوكرانيا ولقربهم من الرئيس فلاديمير بوتين.

وحذت كندا حذو بريطانيا في اليوم التالي حيث أعلنت أن أبراموفيتش وأربعة اشخاص آخرين “سيمنعون من التعامل مع كندا وسيتم تجميد أصولهم”.

ويشاع أن الملياردير الروسي البالغ 55 عاما يملك ستة يخوت، واعتاد ان يبحر قبالة مونتينيغرو وجارتها كرواتيا.

واستهدفت عقوبات بريطانيا أيضا رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا.

ووفق وسائل إعلام في مونتينيغرو فإن يخت “سبوتنيك” الذي يملكه ديريباسكا شوهد وهو يغادر ميناء بورتو مونتينيغرو الجمعة. وغالبا ما يرافق “سبوتنيك” يخت ديريباسكا الآخر “كليو”.

وكان أبراموفيتش قد أعلن عن نيته بيع نادي تشيلسي قبل العقوبات، وأبدت الحكومة البريطانية انفتاحها على أي صفقة بيع بشرط ألا يذهب أي ربح إلى روسيا.