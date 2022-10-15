إسرائيلي يناشد السماح له بزيارة قبور أجداده في نجران

ناشد يهودي إسرائيلي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان تمكينه من زيارة ما قال انه مسقط رأسه وقبور أجداده في منطقة نجران جنوبي المملكة.

وقال ديفيد شوكر (78 عاما) الذي يزعم انه مولود في نجران خلال مقابلة مع قناة 12 الإسرائيلية "أطلب (..) السماح لي بزيارة موطني الأصلي في نجران.. والتعرف على مكان دفن أجدادي".

وأضاف انه يأمل ان تتم الاستجابة لطلبه من ناحي انسانية، مؤكدا "ولدت من تراب نجران، وخلقت من ترابها، أطلب من الملك سلمان بكل اللغات منحي الفرصة للعودة إلى جذوري..".

وتابع شوكر إن نجران "المكان الذي ولدت فيه. ولا يمكن إنكار أن اليهود عاشوا هناك.. قبل فترة طويلة.. في الواقع، هناك أدلة على أن اليهود عاشوا هناك منذ 2000 عام".

وقال "كنا يهودا بشكل علني. كانت العلاقات بين المجتمعين اليهودي والمسلمين وثيقة للغاية. حتى أنهم ساعدونا في الاحتفال يوم السبت"، مشيرا الى انه غادر نجران عام 1948، واستغرقه الأمر حتى عام 1951 للوصول إلى إسرائيل.