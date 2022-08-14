13 قتيلا من حركة الشباب بغارة أميركية في الصومال

لقي 13 من عناصر حركة الشباب المتشددة مصرعهم في غارة جوية أمريكية وسط الصومال، وفق ما أفاد مسؤولون وإعلام محلي الأحد.

وقال مسؤولون عسكريون فضلوا عدم الكشف عن هويتهم إن الضربة الجوية دمرت مخابئ للإرهابيين في محافظة هيران.

وذكر التلفزيون الوطني الصومالي أن العملية نفذت بالتنسيق مع الجيش الصومالي وأدت لمقتل 13 إرهابيا.

ولم يؤكد الجيش الأمريكي بعد الضربة الجوية، التي إن أكدها ستكون الثانية في أقل من أسبوع في الصومال.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) أنها شنت “3 غارات جوية ضد إرهابيي الشباب الذين هاجموا قوات الجيش الوطني الصومالي قرب مدينة بلد وين”، عاصمة محافظة هيران.

وقالت أفريكوم في بيان إن 4 من إرهابيي الحركة قتلوا في الضربة التي نفذتها في 9 أغسطس / آب الجاري.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد “الشباب”، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم “القاعدة”، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.