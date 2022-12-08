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15 مليون سوري بحاجة لمساعدات إنسانية

منشور 08 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 - 02:54
فيصل المقداد خلال استقباله غير بيدرسن في دمشق
فيصل المقداد خلال استقباله غير بيدرسن في دمشق

ما زال الوضع الإنساني يطغى في سوريا نتيجة الأزمات التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية.

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وكشف غير بيدرسن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن 15 مليونا من السوريين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية وإن 10 ملايين سوري يعيشون حالة فقر.

وجاءت تصريحات بيدرسن في أعقاب لقائه مع فيصل المقداد وزير الخارجية السوري بدمشق رافضا في الوقت ذاته قبول هذا الأمر.

وشدد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على وجوب معالجة هذا الأمر،

وأضاف  بيدرسن: "ننظر إلى وضع اللاجئين والمهجرين داخليا إضافة لمناقشة موضوع المعتقلين والمخطوفين".

 

كلمات دالة:دمشقفيصل المقدادبيدرسن

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