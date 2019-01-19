قصف يستهدف دير الزور/ أرشيفية

قتل 16 شخصاً بينهم ستة مدنيين، مساء الجمعة في قصف للتحالف الدولي بقيادة واشنطن استهدف آخر جيب لتنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتخوض قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربية، منذ أيلول/سبتمبر بدعم من التحالف الدولي عملية عسكرية ضد آخر جيب للتنظيم بالقرب من الحدود العراقية، وتمكنت من السيطرة على الجزء الأكبر من المنطقة، فيما بات ينحصر وجود الجهاديين في بقعة محدودة.

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن السبت، “أسفر قصف جوي للتحالف الدولي على قرية الباغوز عن مقتل ستة مدنيين بينهم أربعة أطفال، فضلاً عن عشرة عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأوضح عبد الرحمن أن “القصف متواصل وقد ارتفعت وتيرته منذ هجوم مدينة منبج” قبل أيام.

وأسفر تفجير انتحاري الأربعاء، تبناه تنظيم الدولة الإسلامية، واستهدف مدينة منبج الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديموقراطية في شمال سوريا عن مقتل 19 شخصاً، بينهم أربعة أمريكيين هم جنديان ومدنيان يعملان مع وزارة الدفاع الأميركية.

والتفجير هو الأكثر دموية ضد القوات الأمريكية في التحالف الدولي منذ بدء تدخله العسكري في سوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العام 2014.

وبعد تمكنها من السيطرة على بلدة هجين وقرية السوسة، أبرز مناطق الجيب الأخير، تسعى قوات سوريا الديموقراطية حالياً لطرد تنظيم الدولة الإسلامية من آخر بقعة يتحصن فيها، حيث قرية الباغوز ومحيطها.

ومنذ بداية كانون الأول/ديسمبر، خرج نحو 21 ألف شخص من الجيب الأخير باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية بينهم 5300 شخص خرجوا بموجب اتفاقات إجلاء.

وضمن المغادرين أيضاً أكثر من ألف مقاتل من تنظيم الدولة الإسلامية ممن سلموا سلاحهم لقوات سوريا الديموقراطية.

وطردت قوات سوريا الديموقراطية خلال العامين الأخيرين التنظيم المتطرف من مناطق واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، أبرزها مدينة الرقة التي كانت تعد معقله الرئيسي في سوريا.