19 قتيلا بتحطم طائرة ركاب في بحيرة فكتوريا

لقي 19 شخصا مصرعهم اثر تحطم طائرة كانت تقلهم في بحيرة فكتوريا شمالي تنزانيا الاحد، أثناء كانت تهم بالهبوط في مدينة بوكوبا، بحسب ما اكده رئيس الوزراء قاسم مجاليوا.

وخاطب مجاليوا اسر الضحايا المتجمعين في مطار مدينة بوكوبا المطلة على بحيرة فكتوريا في منطقة كاغيرا، قائلا ان "كل التنزانيين يشاركونكم الحزن على 19 شخصا قضوا خلال هذا الحادث".

وعبرت رئيسة تنزانيا سامية صولحو حسن عن تعازيها لأسر الضحايا، داعية عبر تويتر الى "الهدوء بينما تتواصل عملية الإنقاذ".

وكانت الطائرة القادمة من دار السلام العاصمة السابقة للبلاد، تقل 43 شخصا، هم 39 راكبا اضافة الى الطاقم.

والطائرة التابعة لشركة خطوط بريسيجن، هي من طراز "إيه تي آر-42" التي تنتجها شركة إيه تي آر الفرنسية الإيطالية.

وتسير الشركة التابعة جزئيا للخطوط الكينية رحلات داخلية وإقليمية، اضافة الى رحلات تشارتر إلى وجهات سياحية شهيرة منها حديقة سيرينغيتي وزنجبار.