20 ضحيّة بانفجار السليمانية في العراق

سقط أزيد من 20 شخصاً بين قتيل وجريح في انفجار منزل بمحافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق.

ويخضع إقليم كردستان العراق لسلطة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني.

وعبر مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، عن تعازيه وتعاطفه مع ذوي الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين بالانفجار.

مطالبا محافظ السليمانية والمؤسسات الحكومية المعنية، بإجراء تحقيق دقيق وسريع حول حادث انفجار منزل في مدينة السليمانية وذلك لمعرفة أسباب الحادث بالإضافة إلى الإسراع في إغاثة المتضررين.