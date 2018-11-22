20 يورو لكل "محتج" على زيارة أمير قطر إلى روما (شاهد)
أظهرت لقطات بثتها قناة "الجزيرة" حصول "محتجين مأجورين" على زيارة أمير قطر إلى روما على مبلغ 20 يورو.
وقالت "الجزيرة" إن سماسرة جلبوا أشخاصا مقابل 20 يورو لكل منهم، لقاء هتافاتهم ضد تميم بن حمد، واحتجاجهم على زيارته.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن تنظيم جهات تتبع للحكومة السعودية مظاهرات مدفوعة الأجر ضد أمير قطر.
إضافة إلى جلبهم "مأجورين" أيضا للخروج بمظاهرات تأييد عند زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى دول أوروبية، أبرزها بريطانيا.
وكانت وكالة الأنباء القطرية قالت إن أمير قطر اتفق مع الرئيس الإيطالي، خلال جلسة مباحثات رسمية، على ضرورة حل الأزمة الخليجية عبر الحوار.
ترحيب رسمي بأمير #قطر في #إيطاليا واتفاق على تعزيز التعاون بين البلدين.. والجزيرة تحصل على صور لسماسرة يوزعون 20 يورو مقابل المشاركة في مظاهرة ضد الزيارة pic.twitter.com/lpGbQudymG— قناة الجزيرة (@AJArabic) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨
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