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20 يورو لكل "محتج" على زيارة أمير قطر إلى روما (شاهد)

20 يورو لكل "محتج" على زيارة أمير قطر إلى روما (شاهد)
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