25 شهيدا في غزة.. نتنياهو: الجهاد تلقت أقوى ضربة في تاريخها

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، تلقت أقوى ضربة في تاريخها.

وقال نتنياهو، في كلمة متلفزة صحبة وزير الدفاع يوآف غالانت، مساء أمس الأربعاء: "الجيش الاسرائيلي، وجهه لحركة الجهاد الإسلامي، أقوى ضربة في تاريخها، خلال ثوان فقط".

وأضاف نتنياهو، أن المعركة لم تنته بعد، وأنها ما تزال في منتصفها، في إشارة إلى العملية العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة.

وشدد رئيس الحكومة الاسرائيلية، في حديثه على ترسيخ مبدأ أن من يؤذينا سيدفع حياته ثمنا بشكل كبير في عملية "الدرع والسهم".

وقال نتنياهو: "نقول للإرهابيين ومرسليهم أننا نختار المكان والزمان لضربكم، ليس فقط كرد ولكن أيضا في حالة الهدوء".

وكان وزير الدفاع الاسرائيلي غالانت، قد أكد أن الجيش مستعد لإطالة أمد المعركة ضد غزة، مشيرا إلى أن الجيش حقق انجازات كبيرة.

25 شهيدا وإطلاق مئات الصواريخ

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد الشهداء منذ بداية العدوان الاسرائيلي، على غزة منذ فجر الثلاثاء، وصل إلى 25 شهيدا وأكثر من 76 إصابة

من جانبه قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس، ان مجمل عدد الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه إسرائيل حتى اللحظة 507 صواريخ وتم قصف 147 هدفا.

وادعى انه تم اعتراض 153 من هذه الصواريخ.

ولليوم الثالث على التوالي يواصل الاحتلال الاسرائيلي اغلاق حاجز بيت حانون شمال القطاع، ماتسبب في حرمان 292 مريض ومرافقيهم ، غالبيتهم مرضى أورام اضافة الى15 حالات انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة و الداخل المحتل.