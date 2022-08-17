26 قتيلا حصيلة حرائق الجزائر

أسفر اكثر من مئة حريق شهدتها مناطق شرقي الجزائر خلال الفترة الماضية عن مقتل 26 شخصا، فضلا عن اتلاف مساحات شاسعة من الغابات، بحسب ما اعلنه وزير الداخلية الاربعاء.

وقال الوزير كمال بلجود عبر التلفزيون الرسمي إن السلطات سجلت 106 حرائق على مستوى عدة ولايات شرقي البلادـ اسفرت عن وفاة 26 ش خصا واتلاف حوالي 800 هكتار من الغابات و1300 هكتار من الأحراش.

وفيما اتهم بلحود أطرافا لم يحددها، بافتعال بعض الحرائق، فقد كشف عن انه “تم تجنيد آلاف عناصر من الحماية الوطنية والجيش واستخدام الإمكانيات التابعة للجيش و الحماية المدنية”.

ويتخوف الجزائريون من تكرار سيناريو الحرائق الذي شهدته البلاد السنة الماضية في عدد من الولايات الساحلية للبلاد والذي خلف 90 قتيلا.

ولا يزال رجال الإطفاء يحاولون بمساعدة طائرات الهليكوبتر احتواء عدد من الحرائق التي تهدد سكان ولايات الشرقية.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة عمليات إطفاء شارك فيها مواطنون إلى جانب فرق الحماية المدنية والجيش، فضلا عن عمليات إجلاء مئات الأشخاص من أحياء سكنية وصلتها ألسنة النار.

وجرى تداول فيديوهات لطائرة إخماد روسية جرى تأجيرها في يونيو/ حزيران الماضي، وهي تقوم بطلعات جوية لإطفاء الحرائق بعدة ولايات على غرار سكيكدة والطارف وجيجل.

وتزامنت الحرائق مع موجة حر قياسية ضربت ولايات شمال شرقي الجزائر، فاقت 45 درجة، وهبوب رياح جنوبية حارة وقوية.

ومن جهته، عزى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عائلات ضحايا الحرائق، مؤكدا وقوف الدولة إلى جانبهم وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والوسائل المادية بشكل تام لإخماد الحرائق والتكفل بالمتضررين.