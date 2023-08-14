26 قتيلا من قوات الأمن في كمين مسلح وسط نيجيريا

قالت مصادر عسكرية الاثنين، ان مسلحين قتلوا 26 من افراد قوات الامن النيجيرية في كمين نصبوه لهم وسط البلاد حيث يخوض الجيش مواجهات مع مجموعات اجرامية.

واوضحت المصادر ان قافلة لقوات الامن ومليشيات محلية تتعاون معها في مكافحة العصابات الاجرامية تعرضت لكمين نصبه لهم مقاتلون مدججون بالسلاح في ولاية النيجر عصر يوم الاحد.

واضافت ان القافلة كانت تسير على طريق زونغيرو-تيغينا السريع عائدة من مهمة عندما هاجمها الارهابيون وخاضوا معها مواجهة ضارية اسفرت عن مقتل 23 عسكريا بينهم ثلاثة ضباط اضافة الى ثلاثة من افراد المليشيا.

واشارت المصادر كذلك الى اصابة ثمانية جنود في المواجهات التي تم تكبيد المهاجمين خلالها "خسائر جسيمة".

ومنذ أعوام غرق وسط وشمال غرب نيجيريا في أعمال عنف تقف وراءها عصابات اعتادت مهاجمة قرى معزولة وقتل سكانها وحرق منازلهم بعد نهبها، اضافة الى خطف بعضهم لتحصيل فديات مالية.

وصباح الاثنين، تحطمت مروحية كانت مكلّفة اخلاء جرحى في منطقة الكمين، بحسب ما افاد متحدث باسم القوات الجوية.

واضاف المتحدث ان المروحية كانت تنقل 11 قتيلا وسبعة جرحى حين تحطمها، ودون ان يوضح مصير الطاقم وما اذا كانوا نجوا من الحادث.

وفي وقت لاحق، افاد متحدث اخر باسم القوات الجوية بان المروحية كانت تنفذ مهمة اخلاء مصابين وتحطمت قرب قرية شوكوبا اثناء كانت متجهة في طريقها من زونغيرو الى كادونا، مشيرا الى انها من طراز "ام آي-171".

ولفت المتحدث في بيان الى الى ان تحقيقا فتح لتحديد اسباب حادث التحطم، مضيفا انه يجري العمل حاليا من اجل انقاذ الطاقم والركاب.