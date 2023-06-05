30 قتيلا في هجمات مسلحه على قرى بنيجيريا

لقي 30 شخصًا على الأقل مصرعهم في سلسلة هجمات قام بتنفيذها مسلحون في عدة قرى في ولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا يوم السبت الماضي وفقا لما أعلنت عن الشرطة المحلية.

وينتمي الضحايا إلى إحدى جماعات القصاص المحلية في منطقة تانغازا الحكومية المحلية بحسب ما أفادت به الشرطة في سوكوتو.

وقامت بعض عناصر الجماعة بزيارة قرية عزام قبل الهجمات لتحذير السكان من وقوع أعمال عنف محتملة وفقا لبيان أصدرته الشرطة، إلا أن الأحداث تصاعدت عندما تصرف أعضاء الجماعة بعنف زائد وقاموا بالإعتداء على بعض القرويين.

وفي وقت لاحق واستجابة لطلب السكان في المساعدة، وصل جال مسلحين يستقلون 20 دراجة نارية معروفين بقطاعي الطرق، وفقا لوكالة شينخوا، مما أدى إلى انسحاب أفراد الجماعة إلى قرى مختلفة .

وكشف البيان أن المسلحين تعقبوا أعضاء الجماعة وقاموا بقتل 8 أشخاص في قرية راكا، و 7 في بيلينغاوا، و 6 في جابا، و 4 في داباجي، و 3 في راكا دوتسي، و 2 في تساليوا.

وجاءت هذه الهجمات المسلحة كتهديد أمني في أجزاء مختلفة من نيجيريا التي شهدت حوادث قتل واختطاف في خلال الأشهر الأخيرة.