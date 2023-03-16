3 ملايين دولار من الامارات لحوارة الفلسطينية

قررت الامارات تقديم ثلاثة ملايين دولار لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية بعد الدمار والتخريب الذي طالها على ايدي المستوطنين الشهر الماضي.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الخميس، ان رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وجه بتقديم هذا المبلغ لدعم إعادة إعمار حوارة "والمتضررين من الأحداث الأخيرة".

واضافت الوكالة ان دائرة البلديات والنقل في أبوظبي ستنفّذ المبادرة بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني.

وكان عشرات المستوطنين هاجموا حوارة في 26 شباط/فبراير وأحرقوا أكثر من 30 منزلا و100 مركبة، وذلك في ردة فعل انتقامية عقب مقتل مستوطنين اثنين في عملية اطلاق نار قرب القرية في اليوم ذاته.

واستشهد فلسطيني بالرصاص خلال مشاركته في صد هجوم المستوطنين على القرية.

كما شملت هجمات المستوطنين قرى اخرى جنوب نابلس منها زعترة وبورين وقريوت.

عقب هجوم المستوطنين، دعا وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الى محو حوارة من الوجود، وذلك في تصريح اثار تنديدات واسعة في المنطقة والعالم.

وتعليقا على الدعم الاماراتي كتب المستشار الدبلوماسي الرئاسي أنور قرقاش على "تويتر" قال فيها ان دعم بلاده الثابت للفلسطينيين "تؤكده المواقف الحقيقية والأفعال الملموسة".