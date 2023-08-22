30 ألف تهديد بالقتل.. مايا خليفة بمنشور غامض: "ستكون نهايتي"

أثارت ميا خليفة قلق متابعيها بعد نشرها منشورًا غامضًا على موقع X تويتر سابقا.

الممثلة الإباحية ميا خليفة تعود دائمًا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الجدل من خلال منشوراتها، وآخرها كان حول موضوع الزواج.

في الماضي، قامت ميا خليفة، التي طلقت مرتين، بتشجيع الشابات على ترك أزواجهن، مما أثار توترا عاليا، تلقت على إثره تهديدات بالقتل تجاوزت الـ 30 ألف تهديد.

ومؤخرًا، نشرت ميا منشورًا يبدو أقل إثارة للجدل وأكثر ارتباكًا قليلاً. قالت في المنشور: "ستكون نهايتي".

هذا المنشور أثار تساؤلات وقلقًا بين متابعيها حيث بدأوا يتساءلون عما تقصد بهذه الجملة.

ملايين المتابعين لميا خليفة على تويتر

تركت هذه الجملة ما يقارب 5.5 مليون متابع لميا على تويتر يتساءلون ويعبِّرون عن قلقهم بشأن ما قد تكون تعنيه.

وظهرت تعليقات مثل "ماذا يعني هذا حتى؟" و"ماذا"، وكان هناك أيضًا تعليقات تعبر عن القلق والتأثر، مثل "يبدو الأمر مروعًا للغاية" و"واصلي القتال دائمًا".

تلك الجملة غامضة تركت الكثير من متابعي ميا خليفة في حيرة حول معناها الحقيقي وما إذا كانت تشير إلى تطورات جديدة في حياتها أو مجريات أحداث معينة.

كان هناك تعليقات غير لائقة ومزعجة من بعض المستخدمين، ومن الهامش، قال أحدهم: "أود أن ينتهي بك الأمر معي"، وقال آخر: "هيا بنا نهرب معًا".

ميا خليفة تشجع الفتيات على ترك أزواجهن

وبالنسبة لميا، فإن تعليقاتها السابقة حول الزواج كانت قد أثارت الكثير من الجدل والتفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي. في TikTok، شجَّعت متابعاتها على ترك شركائهن إذا شعرن أنهن لا يحصلن على ما يستحقنه من العلاقة.

وتحدثت ميا عن تجربتها الزوجية السابقة حيث تزوجت وطلقت مرتين، ثم خطبت وانفصلت مرة أخرى.

قالت إن الزواج ليس شيئًا مقدسًا ويجب أن يكون التزامًا تجاه شخص تستحق منه السعادة والاستقرار، ودعت النساء إلى عدم الخوف من ترك علاقة إذا شعرن بأنهن لا يحققن منها ما يرغبن.