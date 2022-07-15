31 قتيلا باشتباكات قبلية في السوادن

قتل 31 شخصا وإصابة 39 آخرين، في اشتباكات قبلية بولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي السودان.

وبينت لجنة أطباء السودان المركزية إن نزاعا قبليا نشأ بين المكونات المحلية في ولاية النيل الأزرق، استخدمت فيه الأسلحة البيضاء والرصاص الحي.

وأفادت اللجنة في بيان أصدرته الجمعة: "يجري علاج المصابين بمستشفى مدينة الدمازين مركز الولاية" (دون ذكر عدد).

وفي وقت سابق الجمعة، نقلت وسائل إعلام محلية منها موقع “سودان تربيون” سقوط 14 قتيلا في اشتباكات قبلية بـ3 محليات في ولاية النيل الأزرق، وعشرات الجرحى، كما أحرقت أعداد كبيرة من المنازل والمتاجر.

وذكرت أن القتال بدأ منذ السبت الماضي بمحليات “قيسان والروصيرص وود الماحي” ليبلغ ذروته الجمعة، عندما أغارت مجموعات قبلية على مدينة “قيسان” مستخدمة أسلحة نارية وبيضاء، سقط على إثرها أكثر الضحايا.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل الحركة الشعبية/ قطاع الشمال، القوات الحكومة في ولايتي النيل الأزرق، وجنوب كردفان (جنوب)، ما أضر بنحو 1.2 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.