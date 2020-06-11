31 وفاة بكورونا في العراق و38 بالسعودية

واصلت الدول العربية الخميس، تسجيل المزيد من الوفيات والاصابات بفيروس كورونا، وبرز من بينها العراق والسعودية بتسجيلهما 31 و38 وفاة على التوالي.

أعلن العراق الخميس، تسجيل 31 وفاة بكورونا، فيما رصدت الكويت 4 حالات، والبحرين اثنتين، فيما سجل الأردن 27 إصابة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، إنها رصدت 31 وفاة بكورونا، وألفًا و261 إصابة، وتعافي 354 مريضا.

وأوضحت في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 16 ألفا و675، بينها 457 وفاة، و6 آلاف و568 حالة شفاء.

وفي الكويت، أفادت وزارة الصحة بتسجيل 4 وفيات، و609 إصابات، و849 حالة تعاف.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 34 ألفا و432، بينها 279 وفاة، و24 ألفا و137 متعافيا.

وفي البحرين، قالت وزارة الصحة إنها سجلت وفاتين لوافدين أحدهما يبلغ من العمر 61 عاما، والآخر 38 عاما.

وذكرت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 16 ألفا و667، بينها 34 وفاة، و11 ألفا و487 حالة تعاف.

وفي الأردن، أفادت وزارة االصحة بتسجيل 27 إصابة، و7 حالات شفاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بلغ 890، بينها 9 وفيات، و670 حالة تعاف.

وأفادت في وزارة الصحة السعودية، في بيان، بتسجيل 38 وفاة، و3 آلاف و733 إصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 116 ألفا و21، بينها 857 وفاة، و80 ألفا و19 حالة تعاف.

وفي قطر، رصدت وزارة الصحة، 3 وفيات و1476 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 75 ألفا و71، بينها 69 وفاة، و51 ألفا و331 حالة تعاف.

أما وزارة الصحة الإماراتية، فأعلنت تسجيل حالتي وفاة، و479 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 40 ألفا و986، بينها 286 وفاة، و25 ألفا و234 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل وفاة، و14 إصابة.

وأكدت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1402، بينها 31 وفاة، و843 حالة تعاف.

وحتى عصر الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 7 ملايين و493 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 419 ألفا، وتعافى أكثر من 3 ملايين و805 آلاف، وفق موقع "ورلدوميتر".