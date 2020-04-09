38 إصابة جديدة بكورونا في سلطنة عمان

31 حالة من التي تم تسجيلها خلال آخر 24 ساعة، كانت في ولاية مطرح، شمال شرقي السلطنة.

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان الخميس، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 457 وحالات الشفاء إلى 109.

ولفت وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في تزايد ولم نصل للذروة بعد، مرجحا أن تصل بلاده إلى ذروة انتشار الفيروس في الأسبوع الأخير من أبريل.

وكشف وزير الصحة العماني، أن غالبية الإصابات الموجودة في العناية المركزة في المستشفى السلطاني هي من الوافدين.

وقال السعيدي إنه تم تقليص عدد الخدمات الصحية المقدمة في المؤسسات الصحية، ولكننا ندرك أن هناك حالات صحية لا يمكن تأجيلها مثل غسيل الكلى والولادة والعمليات الطارئة.

بدوره قال الدكتور سيف العبري خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا لمكافحة كورونا، إن 31 حالة من التي تم تسجيلها خلال آخر 24 ساعة، كانت في ولاية مطرح، شمال شرقي السلطنة، مشيرا إلى أن الفحص الموسع في الولاية سيبدأ غدا.

تجدر الإشارة، إلى أن السلطات العمانية قررت أمس الأربعاء إغلاق محافظة مسقط مؤقتا ضمن إجراءات مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".