4 شهداء في اجتياح اسرائيلي لجنين

اكدت مصادر طبية فلسطينية ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اغتالت 4 فلسطينيين في عدوان على مدينتي جنين والبيرة في الضفة الغربية المحتلة في الوقت الذي شددت السلطة الفلسطينية على أن الأمن والاستقرار لن يتحققا في المنطقة، ما لم يشعر بهما الشعب الفلسطيني.

وقالت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال شنت عملية عسكرية على مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة مصحوبة بقرابة 150 آلية عسكرية، وبالتزامن مع غارات جوية اسفرت عن استشهاد (3 فلسطينيين في جنين وواحد عند مدخل البيرة)، وإصابة 25 بينها 7 إصابات خطيرة.

ونعت حركة فتح الشهيد سميح فراس ابو الوفا (21 عاما) نجل القيادي في حركة فتح فراس ابو الوفا الذي ارتقى دفاعا عن مخيم جنين ، فيما - أعلنت وزارة الصحة، فجر اليوم الإثنين، عن استشهاد الاسير السابق محمد عماد حسنين (21 عاماً)، وهو احد ضباط المخابرات الفلسطينية متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل البيرة الشمالي، كما نعت الملازم محمد ابو سمرة ابن الاجهزة الامنية

مسؤول أمني اسرائيلي قال ان العملية في جنين هي نشاط مشترك لسلاح الجو والقوات البرية - هناك قوات خاصة تابعة للجيش تشارك في العملية وتحاصر جنين، كما أن عدة طائرات مسيرة تحلق في سماء المنطقة

موقع والا العبري قال نقلا عن مسؤول أمني: أكثر من 1000 جندي يشاركون في العملية بجنين من وحدات المستعربين والكوماندوز والهندسة وعوكيتس ويهلوم والاستخبارات والشاباك والإنقاذ 669 والإدارة المدنية وسلاح الجو والمدفعية .

فيما افاد بيان للجيش الإسرائيلي والشاباك انه في عملية مشتركة، استهدفنا مقرًا للفصائل الفلسطينية في جنين وعناصر "كتيبة جنين"، استُخدم كنقطة مراقبة، ومكاناً لتجمع وتسليح العناصر.

الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية

بدورها اكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية "إن المقاومة في كل الساحات لن تسمح للعدو بالتغول على أهلنا في جنين أو الاستفراد بهم. وندعو كل فصائل المقاومة في جنين ومخيمها للتكاتف وخوض المواجهة بشكل موحد، ودعت في بيان وصل البوابة نسخة منه ان "أبناء شعبنا في كل مدننا وقرانا ومخيماتنا خاصة حول جنين لتفعيل المواجهة مع الاحتلال والمقاومين في كل الساحات للاستعداد للرد على العدوان حال قرر الاحتلال مواصلة جريمته والتمادي في عدوانه"

واكدت السلطة الفلسطينية على لسان قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "ما تقوم به حكومة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، جريمة حرب جديدة بحق شعبنا الأعزل" واضاف : "شعبنا الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم ولن يرفع الراية البيضاء وسيبقى صامدا فوق أرضه في مواجهة هذا العدوان الغاشم، حتى دحر الاحتلال ونيل الحرية".