4 طائرات اسرائيلية هاجمت سورية والدفاعات اسقطت صاروخين

افاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا (قاعدة حميميم) أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين إسرائيليين من أصل 8 صواريخ أثناء الغارة الإسرائيلية الأخيرة مساء الأحد والتي اسفرت عن استشهاد 3 جنود سوريين

4 طائرات هاجمت سورية

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، أوليغ يغوروف، في بيان له يوم الاثنين، أن 4 مقاتلات للقوات الجوية الإسرائيلية وجهت ضربة بـ 8 صواريخ مجنحة موجهة إلى مواقع البنية التحتية والدفاع الجوي السوري في محافظتي طرطوس ودمشق، وأضاف المركز الروسي أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت اثنين من الصواريخ.

استشهاد 3 عسكريين

والاحد أعلن مصدر عسكري سوري أن 3 عسكريين قتلوا، وأصيب 3 آخرون بجروح جراء عدوان إسرائيلي بالصواريخ من الأجواء اللبنانية استهدف بعض النقاط في محافظتي ريف دمشق وطرطوس، العدوان خلف بعض الخسائر المادية وفق تاكيدات المصادر