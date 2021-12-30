4 قتلى في مظاهرات السودان

قتل 4 اشخاص من المتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالحكم العسكري في منطقة أم درمان بالخرطوم

4 ضحايا برصاص الامن السوداني

وقالت لجنة الأطباء المركزية في السودان امس الخميس إنه تم إحصاء أربعة قتلى على الأقل سقطوا برصاص قوات الانقلاب وميليشياته. وأضافت في بيان أن "مطاردات المتظاهرين تتواصل داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل".

I don't know how credible you are but I will send it to your Twitter to see for yourself #مليونية30ديسمير pic.twitter.com/QdPRjnCn0R — ود البلد بس غريب (@sudany100fe100) December 30, 2021

الاف السودانيين ينددون بالانقلاب

بعد ساعات من نزول عشرات الآلاف من المتظاهرين السودانيين إلى الشوارع مجددا الخميس تأكيدا لرفضهم هيمنة العسكريين على السلطة والانقلاب العسكري في السودان، أكدت لجنة الأطباء المركزية، المعروفة أيضا بنقابة الأطباء، في بيان مقتل أربعة متظاهرين على الأقل على يد قوات الأمن في منطقة أم درمان بالخرطوم.

وبرغم الإغلاق الأمني لمناطق عدة في العاصمة، واستخدام قوات الأمن للغازات المسيلة للدموع لمواجهة أعداد المتظاهرين الغفيرة، خرج آلاف السودانيين الخميس إلى شوارع الخرطوم للتنديد بالحكم العسكري.

#Sudan 🇸🇩: tear gas fills the air in #Khartoum as security forces desperately try to repress masd protests planned all over the capital today.#مليونية30ديسمير pic.twitter.com/3HjRU69Zft — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 30, 2021

استهداف الاعلاميين

وفضلا عن التصدي العنيف للمتظاهرين، هاجمت السلطات السودانية مكتب قناتي "العربية" و"الحدث" في الخرطوم، بحسب ما قالت قناة العربية على تويتر مؤكدة أن "الأمن السوداني اقتحم مكتب العربية والحدث في الخرطوم واعتدوا على أفراد الطاقم وأطلقوا الغاز المسيل للدموع داخل المكتب". وأكدت القناة أن "عددا من أفراد طاقمي العربية والحدث نقلوا الى المستشفى".

كما أعلنت قناة "الشرق" السعودية أن "السلطات السودانية منعت مراسلة الشرق في الخرطوم سالي عثمان من استكمال التغطية" أثناء ظهورها في بث مباشر من العاصمة السودانية.

كما اعلنت قناة روسيا اليوم عن الاعتداء على مصوريها

وكانت القوى المدنية السودانية اتفقت مع الجيش في آب/أغسطس 2019، بعد بضعة اشهر من إسقاط عمر البشير اثر احتجاجات عارمة استمرت اربعة أشهر، على تقاسم السلطة لفترة انتقالية تعقبها انتخابات حرة تأتي بسلطة مدنية منتخبة ديموقراطيا.