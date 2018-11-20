4 قتلى وجريحتان في حادث إطلاق نار داخل مستشفى بشيكاغو

قتل 4 أشخاص بإطلاق نار داخل مستشفى في شيكاغو يوم الثلاثاء، ومن بين الضحايا المسلح نفسه، وفقا لما نقلته القناة التلفزيونية ABC7، عن مكتب الطب الشرعي لمقاطعة كوك في هذه الولاية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية سابقا، أن 3 قتلى سقطوا بإطلاق النار، بينهم شرطي، غير أن هذه القناة التلفزيونية، أكدت أن ضحية رابعة سقطت نتيجة هذا الحادث هو طبيب من وحدة العناية المركزة.

ووفقا لـ ABC7، تشاجر مطلق النار في موقف للسيارات مع عروسه السابقة، التي كانت تعمل ممرضة في هذا المستشفى وأطلق عليها النار وأرداها قتيلة، ثم توجه إلى مبنى المستشفى، حيث فتح النار عشوائيا على كل من صادفه.

وأبلغت فرقة الإطفاء قناة ABC7 التلفزيونية أن امرأتين أخريين أصيبتا في حادث إطلاق النار وهما ترقدان في المستشفى بحالة حرجة.