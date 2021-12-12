4 قتلى و 5 مفقودين إثر انهيار مبنى في ايطاليا (صور)

قتل 4 أشخاص، في مدينة رافانوسا في صلية الإيطالية، اليوم الأحد، إثر انهيار مبنى مكون من 4 طوابق، بسبب إنفجار، فيما تواصل فرق الانقاذ البحث عن 5 مفقودين تحت الأنقاض.

وناشد رئيس بلدية رافانوسا كارميلو دانجيلو، على "فيسبوك": "أي شخص لديه مجرفة أو جرافة المساعدة"، مضيفا أن الذي حصل "كارثة".

وأشار رئيس البلدية إلى أن نحو 50 شخصا أصبحوا بلا مأوى لأن مباني مجاورة تضررت في الانفجار أيضا.

وعثر على امرأتين على قيد الحياة تحت الأنقاض فيما لا تزال فرق الإتقاذ تبحث عن المفقودين مستخدمة كلابا للبحث.

🛑🛑💥🔥 EXPLOSIÓN DE GAS y gran incendio, por lo menos cinco personas dispersas y tres edificios implicados.



Ha ocurrido esta noche en #Ravanusa, provincia de #Agrigento (Sicilia), #Italia.



Siguen trabajando los equipos de #emergencias buscando entre los escombros. pic.twitter.com/bzMbkNyx1Q — 🐪Josto Maffeo🚑 (@JostoMaffeo) December 11, 2021

وأشار الدفاع المدني المحلي عبر "تويتر" إلى أن حصيلة القتلى وصلت إلى أربع أشخاص.

وأظهرت صور بثتها القنوات التلفزيونية كومة ضخمة من الأنقاض وعوارض خشبية على الأرض ومبان مجاورة متفحمة ومتضررة.

وقالت السلطات إن انفجار غاز قد يكون تسبب بالكارثة مساء السبت وإنها فتحت تحقيقًا.

وقال رئيس فرق الإطفاء في أغريجينتي جوزيبي ميريندينو، عبر قناة "راي نيوز 24" إن "الغاز قد يكون تراكم في حفرة وقد يكون هذا الجيب من الغاز انفجر بسبب صاعق عرضي مثل سيارة أو مصعد أو آلة كهربائية".