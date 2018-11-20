40 قتيلا باستهدف احتفال بذكرى المولد النبوي في كابول

عشرات القتلى بانفجار استهدف تجمعا دينيا في كابول

قالت مصادر طبية وأمنية أفغانية الثلاثاء إن عشرات القتلى سقطوا في انفجار وقع في قاعة بالعاصمة كابول.



وذكرت وزارة الصحة الأفغانية إن نحوا 40 شخصا قتلوا بالانفجار الذي استهدف لقاء لمجلس العلماء بمناسبة عيد المولد النبوي، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية .

ونقلت وكالة المتحدث باسم شرطة كابول بصير مجاهد قوله إن أكثر من 60 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار، ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الانفجار.