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40 قتيلا باستهدف احتفال بذكرى المولد النبوي في كابول

40 قتيلا باستهدف احتفال بذكرى المولد النبوي في كابول
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