5,4 مليار دولار مساعدات للبنان من برنامج الأغذية العالمي

أعلن لبنان الاثنين، ان برنامج الأغذية العالمي وافق على تخصيص مساعدات له بقيمة 5.4 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي في مؤتمر صحفي بعد لقائه مدير برنامج الأغذية العالمي لدى بيروت عبدالله الوردات، ان المجلس التنفيذي للبرنامج قرّر تخصيص هذه المساعدات في اجتماعه الأخير في روما.

واضاف ميقاتي انه جرى التوافق على توزيع مساعدات البرنامج "بالتساوي" بين اللبنانيين واللاجئين السوريين.

ومنذ بدء تدفقهم على لبنان عام 2012، يحصل اللاجئون السوريون البالغ عددهم نحو المليونين، 830 ألفاً منهم فقط مسجلون لدى الامم المتحدة، على مساعدات من البرنامج.

ومن جانبه، قال الوردات للصحافيين إنه أبلغ ميقاتي بالمصادقة على مشروع البرنامج في لبنان "للأعوام 2023-2025". مؤكدا أنّ البرنامج "سيستمر بتقديم المساعدات الطارئة والمساعدات العينية والنقدية".

واوضح ان مليون لاجىء سوري ومثل هذا العدد ن اللبنانيين "سيستفيدون من هذا المشروع".

وصنّف البنك الدولي الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ ثلاثة اعوام، بانه من بين الأسوأ في العالم منذ اكثر من 170 عاما.

وفي خضم هذا الانهيار، خسرت الليرة اللبنانية نحو 95 في المئة من قيمتها أمام الدولار ما ادى الى تدهور مستوى المعيشة، بحيث أمسى 80 بالمئة من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر. وزاد رفع ادعم الحكومي عن سلع رئيسية بينها الوقود والقمح في مفاقمة الوضع.

وفي المقابل، تشير دراسة للامم المتحدة الى ان تسعا من أصل عشر عائلات لاجئة سورية في لبنان تعيش في فقر مدقع.