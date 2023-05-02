550 قتيلا في السودان وتحذيرات اممية من كارثة انسانية

اعلنت وزارة الصحة السودانية عن حصيلة الضحايا والمصابين نتيجة الاقتتال الدائر بين القوتين الرئيسيتين في البلاد وذلك مع دخول الحرب اسبوعها الثالث

وقالت وزارة الصحة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة الضحايا التي تم تسجيلها في كافة مشفيات السودان بلغت 550 شخصا فيما ارتفع إجمالي عدد المصابين منذ اندلاع الاشتباكات إلى 4926 حالة، وأشارت الوزارة السودانية إلى أن إجمالي عدد الولايات التي تأثرت حتى اليوم 12 ولاية.

في الاثناء قالت الأمم المتحدة إن ما يقرب من نصف مليون شخص هربوا من منازلهم بسبب القتال في السودان، وتحدثت عن نزوح مائة ألف إلى الدول المجاورة. وحذرت وكالات الإغاثة من كارثة إنسانية في الخرطوم وولاية غرب دارفور