6 حزيران موعدا لانتخابات مجلس الامة الكويتي

اقر مجلس الوزراء الكويتي الأربعاء مشروع مرسوم يحدد يوم السادس من حزيران/يونيو موعدا لانتخابات مجلس الامة (البرلمان) ورفعه لولي العهد.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى معظم صلاحيات امير البلاد، قرر في 17 نيسان/ابريل، حل مجلس الأمة المنتخب في 2020، والمعاد بحكم المحكمة الدستورية، والدعوة لانتخابات عامة من دون ان يعلن عن تاريخ محدد.

وقال وكالة الانباء الكويتية الرسمية (كونا) ان إن مجلس الوزراء قرر كذلك اعتبار يوم الاقتراع يوم راحة وتعطيل الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة.

وكانت المحكمة الدستورية ابطلت في 19 اذار/مارس الماضي انتخابات العام 2022 وأعادت المجلس السابق برئاسة مرزوق الغانم.

وسيطر معارضون على غالبية مقاعد المجلس في الانتخابات التي جرت في أيلول/سبتمتبر الماضي.

ومنذ سنوات، تعصف بالكويت خلافات بين الحكومة ومجلس الأمة، ما يتسبب في اعاقة تنفيذ إصلاحات مالية تحتاجها البلاد بشدة.

وكان الديوان الأميري الكويتي اصدر في 5 اذار/مارس، أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، كما تم تكليفه بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وحينها اصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح أمر التعيين، بإمضاء ولي العهد الشيخ مشعل الذي أسند إليه الأمير بعضاً من اختصاصاته.

وكانت الحكومة الكويتية قدمت استقالتها في كانون الثاني/يناير بعد 100 يوم على تشكيلها، بعد أزمة مع البرلمان، في مشهد تكرر عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية.

واضطر نجل أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، للإستقالة من رئاسة الحكومة، التي أعاد تشكيلها ثلاث مرات، منذ تعيينه رئيسا للوزراء في آب/أغسطس الماضي، بسبب الصدامات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومطالبات النواب برحيل رئيس الحكومة ورئيس مجلس الأمة.