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63 قتيلا في حرائق كاليفورنيا و600 في عداد المفقودين

63 قتيلا في حرائق كاليفورنيا و600 في عداد المفقودين
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