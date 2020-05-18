7 إصابات جديدة بكورونا في الصين

أعلنت هيئة الصحة الصينية يوم الاثنين، أنها سجلت 7 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد في 17 مايو، معلنة ارتفاعا من 5 حالات في اليوم السابق.

وأفادت بأنه من بين الحالات الجديدة، 4 أشخاص من مقاطعة منغوليا الداخلية.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس التاجي الذي راح ضحيته 4633 شخصا في البلاد، فيما أصيب 82947.

إلى ذلك، قالت السلطات الصحية في مدينة ووهان الصينية، التي ظهر فيها فيروس كورونا، إن المدينة أجرت 222675 اختبار حمض نووي يوم 16 مايو، وهو ما يقرب من ضعف عدد الفحوص في اليوم السابق له.

وبدأت في ووهان يوم 14 مايو حملة فحوص لتعقب الأشخاص الذين يحملون الفيروس دون أن تظهر عليهم الأعراض، بعد أن أكتشفت في مطلع الأسبوع الماضي أول مجموعة إصابات بـ"كوفيد-19"، منذ رفع قيود العزل العام في المدينة في الثامن من أبريل.

ويزيد عدد الاختبارات (الفحوص) التي تم إجراؤها في 16 مايو، في هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة، عن تلك التي تم إجراؤها في 14 و15 مايو، البالغة 186400 اختبار، وكانت أيضا هي الأعلى منذ أن بدأت لجنة الصحة في ووهان في نشر البيانات في 21 فبراير شباط.

وتجري ووهان الاختبارات على أساس طوعي. وسيتم إخطار أولئك الذين تأتي نتائج فحوصهم إيجابية في أقرب وقت ممكن. (رويترز)