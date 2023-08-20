7 قتلى في انقلاب حافلة مشحعي كرة قدم في البرازيل

افاد مسؤولو اطفاء بمقتل سبعة مشجعي كرة قدم واصابة نحو 27 اخرين الاحد، جراء انقلاب حافلة كانت تقلهم على طريق جبلي جنوب شرق البرازيل.

وقال المسؤولون ان الحادث وقع قرب بيلو هوريزونتي في ولاية ميناس جيرايس، ونجم عن فقدان السائق السيطرة على الحافلة بينما كانت على طريق سريع.

وبحسب ركاب نجوا من الحادث، فقد سمعوا السائق يصرخ قبيل فقدانه السيطرة على الحافلة قائلا ان فراملها تعطلت.

7 football fans die and dozens injured in Brazil 🇧🇷 bus crash pic.twitter.com/315Ybz6KRg August 20, 2023





وقال الناجون ان الحافلة كانت تقل نحو اربعين من مشجعي نادي كورينثيانز في ساو باولو عائدة بهم من مباراة في بيلو هوريزونتي جرت في الامسية السابقة.

ولم يوضح مسؤول في قسم الإطفاء في ميناس جيرايس فرناندو فرويس حالة الجرحى الذين ابلغ ان عددهم 27، وتم نقلهم الى المستشفى.

وتبين ان الحافلة غير مسجلة ولا حاصلة على اذن لنقل الركاب بين الولايات، بحسب ما اكدت الوكالة الوطنية للنقل البري البرازيلية في بيان.

وعبر اتحاد كرة القدم البرازيلي واندية من مختلف انحاء البلاد عن تعازيها لذوي واصدقاء ضحايا الحادث المؤسف.