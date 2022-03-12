80 مليون روسي سيتأثرون من حظر "أنستغرام"

قال رئيس إنستغرام، آدم موسيري، أن 80 مليون شخص سيتأثرون من إعلان روسيا حظر الوصول إلى تطبيق أنستغرام، تنفيذا لطلب مكتب المدعي العام، عقب اتهامات موسكو للموقع بنشر دعوات تحرض للعنف ضد روسيا.

ونشر رئيس أنستغرام، تغريدة على "تويتر"، جاء فيها: "يعزل هذا القرار 80 مليون شخص في روسيا من بعضهم بعضًا. كما يعزلهم عن بقية العالم حيث يتابع 80 في المئة من الأشخاص في روسيا حسابًا عبر إنستغرام خارج بلادهم".

وكانت روسيا أعلنت حظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام، الموقع الأشهر لنشر الصور والفيديوهات. وأرجعت السبب إلى اتهام الموقع بنشر دعوات تهدف إلى التحريض على العنف ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وبعد أسبوع من فرض حظر على فيسبوك في روسيا، أعلنت وكالة الاتصالات الروسية روسكومنادزور أنها تحظر إنستغرام أيضًا.

وتوجهت النيابة العامة الروسية إلى القضاء بطلب إدراج شركة "ميتا" التي تشغل موقعي "فيسبوك" و"إنستغرام" على قائمة التنظيمات المتطرفة وحظر أنشطتها في أراضي البلاد.

وأوضحت النيابة في بيان صدر عنها الجمعة أن هذا الإجراء يأتي ردا على تأكيد المتحدث باسم "ميتا"، إندي ستون، أن الشركة قررت "رفع الحظر مؤقتا على نشر مواطني بعض الدول بيانات تضم دعوات إلى ممارسة العنف بحق المواطنين الروس وخصوص العسكريين"، في ظل التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوكالة: اتخذت شركة ميتا في 11 مارس قرارًا غير مسبوق من خلال السماح بنشر معلومات تحتوي على دعوات للعنف ضد المواطنين الروس عبر شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام. ويتم تداول رسائل عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام تشجع وتحرض على أعمال عنف ضد الروس. ونظرًا لأن مستخدمي المنصة النشطين قد يستغرقون وقتًا لنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى الشبكات الاجتماعية الأخرى، قررت روسكومنادزور إكمال فرض قيود على الوصول إلى المنصة يوم 14 مارس، مما يوفر للمستخدمين مع 48 ساعة إضافية من الفترة الانتقالية.

وفيما يتعلق بالخطوة غير المسبوقة التي اتخذتها ميتا فيما يتعلق بالإشراف على المحتوى، أشار تقرير صادر عن Vice في الصيف الماضي إلى قرار مماثل للسماح مؤقتًا بالمحتوى بما في ذلك هتافات الموت لخامنئي والهتافات التي حدثت خلال فترة الاحتجاجات في خوزستان.

ولن يسري الحظر حتى 14 مارس. وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة ريا نوفوستي أن الحظر لن ينطبق على منصة واتساب المملوكة لشركة ميتا أيضًا.

وقال المتحدث باسم ميتا: "نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، سمحنا مؤقتًا بأشكال التعبير السياسي التي تنتهك عادة قواعدنا مثل الكلام العنيف. ما زلنا لا نسمح بدعوات ذات مصداقية للعنف ضد المدنيين الروس".

بينما قال رئيس الشؤون العالمية في ميتا، نيك كليج، في بيان إن سياسات الشركة تركز على حماية حق الناس في الكلام كرد فعل على الغزو العسكري لبلادهم.

وأضاف: في حال طبقنا سياساتنا الدائمة دون تعديل، فإن ذلك يعني إزالة المحتوى من الأوكرانيين العاديين الذين يعبرون عن مقاومتهم وغضبهم ضد الغزو الروسي.

وتطبق السياسة المؤقتة داخل أوكرانيا نفسها فقط. وقال كليج: ليس لدينا أي خلاف مع الشعب الروسي. ولن نتسامح مع رهاب روسيا أو أي نوع من التمييز أو المضايقة أو العنف تجاه الروس عبر منصتنا.

وأعلن موقع يوتيوب حظر الوصول عالمياً إلى القنوات المرتبطة بوسائل الإعلام الروسية التي تمولها الدولة.

وجاء في البيان: "نحن الآن نحظر قنوات "يوتيوب" المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية في جميع أنحاء العالم"، وأكد أن "التغيير يدخل حيز التنفيذ على الفور".

وبحسب بيان "يوتيوب" الذي نشر على موقع "تويتر"، فإن سبب القرار هو "المبادئ الإرشادية" التي تمنع "التقليل من أهمية" "الأحداث العنيفة" الموثقة.

وأضاف البيان: "نقوم الآن بإزالة الفيديوهات المرتبطة بالغزو الروسي على أوكرانيا، والتي تنتهك سياستنا".