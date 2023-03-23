MBC لن تبث مسلسل معاوية بعد المصالحة السعودية الايرانية

الغت محطة تلفزيون الشرق الاوسط MBC خطتها في بث مسلسل معاوية واعلن تطبيق "شاهد" التابع لمجموعة (MBC) بأن مسلسل "معاوية" خارج السباق الرمضاني، وذلك في اعقاب المصالحة السعودية الايرانية رغم تاكيدها في وقت سابق إن "العمل على مسلسل معاوية لا يزال قيد التحضير إنتاجياً وفنياً، وسيتم الإعلان عن موعد عرضه حين إنجازه".

وانجزت المؤسسة المسلسل ردا على ما يبدو على انتاج قناة الشعائر الشيعية في العراق والموالية لايران مسلسل عن ابي لؤلؤة المجوسي الذي قتل الخليفة عمر بن الخطاب وقالت مصادر ان الانتاج الفني الشيعي يمجد ابي لؤلؤة المجوسي ويهاجم الخليفة عمر بن الخطاب

الا ان هيئة الإعلام والاتصالات العراقية الرسمية اكدت في خطاب موجه الى قنوات ام بي سي في الـ 25 من فبراير الماضي انها منعت بث مسلسل وفيلم كانا سيبثان في قناتين عراقيتين وقالت الوثيقة الموجهة الى قناتي "MBC العراق" و"الشعائر"، انه تقرر "منع بث مسلسل "معاوية" وفيلم "أبو لؤلؤة"" بهدف "منع حدوث أي سجال مذهبي خلال شهر رمضان، ولأجل استقرار البلاد والسلم المجتمعي فيها".

وكتب مسلسل معاوية الصحفي خالد صلاح، وهو من إخراج طارق العريان، ومثل فيه كوكبة من الفنانين العرب، إذ يجسد شخصية معاوية بن أبي سفيان الفنان السوري لجين إسماعيل وتدور احداثة في زمن "فترة الفتنة الكبرى" والصراعات حول تولي الخلافة بعد عثمان بن عفان، ثم تولي علي بن أبي طالب الحكم، ثم تولي الحسن وتنازله عن الحكم، ثم تولي معاوية ويزيد.