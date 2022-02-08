«أبوظبي للغة العربية» يطلق موقع إلكتروني جديد أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، موقعه الإلكتروني الجديد؛ في خطوة جديدة نحو تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات.

«أبوظبي للغة العربية» يطلق موقع إلكتروني جديد

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد



ويوفر الموقع الإلكتروني الجديد محتواه باللغتين العربية والإنجليزية؛ ويتمتع بتصميم مبتكَر يعتمد أعلى المعايير الرقمية ليسهل على الزائر التنقل بين أقسامه والاطلاع على ما يقدمه من محتوى.

وقال المدير التنفيذي للمركز بالإنابة سعيد حمدان الطنيجي: «يؤكد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمركز أبوظبي للغة العربية؛ حرصنا على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس إدراكنا لأهمية مواكبة متطلبات العصر الرقمي في تحقيق أهداف المركز؛ المتمثلة في دعم اللغة العربية وإثرائها وتطويرها، من خلال الثقافة والتعليم والبحث والفنون».

يُقدم الموقع الإلكتروني الجديد محتواه تحت عدد من الأقسام الرئيسية؛ تتضمن كلاً من، «لغة وثقافة» والتي يندرج تحتها كل من المحتوى الإبداعي الذي يعرض أحدث الكتب المترجمة والمؤلفة، و«أبحاث وتقارير» وهو قسم يشتمل على أهم وأحدث الدراسات التي يقوم بها مركز أبوظبي للغة العربية في المجالات التي تتعلق باللغة العربية، ثم تأتي «القوائم» لتعرض مشروع «مئة رواية ورواية» الذي يهدف إلى تعريف القرّاء بأهم الروايات العربية في القرن العشرين ومشروع «مئة كتاب وكتاب من التراث العربيّ» الذي يضمّ قائمة بعناوين كتبٍ عربيّة غيّرت وجه الأدب العربيّ والإسلاميّ والعالميّ في المعرفة العالميّة وفي فهم الحالة الإنسانيّة.

وتأتي «المجلة المحكمة» في باب لغة وثقافة وهي مجلّة عربيّة علميّة محكّمة تُعنى بنشر الدراسات والبحوث عن اللغة العربية وآدابها وثقافتها وقضاياها.

أما باب «نتكلم العربية» فهو يحتوي على 3 أقسام أولها اختبار اللغة «سمة» وهي اسم شهادة الكفاءة الدولية في اللّغة العربية، وثانيها سلسلة فيديوهات «سعود وروز» لتعليم المبتدئين اللغة العربية في مواقف مختلفة، أمّا ثالثها «أصدقاء اللغة العربية» فهي مسابقة سنوية لأصدقاء اللّغة العربية تشمل الناطقين بها والناطقين بغيرها.

كما ركز الموقع على إبراز الجانب الرقمي والتطور الحاصل في مجال النشر من خلال قسم «المكتبة الرقمية» الذي يحتوي على كتب المركز المحولة رقمياً سواء الكتب الإلكترونية والصوتية والموجزة.

ويأتي قسم «الفعاليات» في الموقع ليعرض أهم المؤتمرات التي ينظمها أو يشارك بها المركز إضافة إلى مشاركته في المعارض المحلية والعربية والعالمية.

المزيد:

الشارقة:فتح باب تقديم الطلبات أمام صناع كتاب الطفل العرب