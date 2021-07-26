أبرز روايات نجيب محفوظ

يعتبر الروائي المصري نجيب محفوظ والذي فارق عالمنا في شهر اغسطس من عام 2006 من أشهر الروائيين في الوطن العربي، وقدم نجيب محفوظ خلال مسيرته الطويلة في الكتابة عدد كبير من الروايات التي حققت نجاحًا كبيرًا، ومنها ما جرى تحويله إلى فيلم أو مسلسل.

نجيب محفوظ في سطور:

ولد نجيب محفوظ في عام 19011

يُعد أول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

بدأ مشواره في الكتابة في الثلاثينات، واستمر حتى 2004.

تدور أحداث جميع رواياته في مصر وتعتمد على الحارة الشعبية.

والدته هي "فاطمة مصطفى قشيشة"، ابنة الشيخ "مصطفى قشيشة"، وهو من علماء الأزهر

هو أضغر أخوته والفرق بينه وبين شقيقه الذي قبله 10 سنوات

تزوج نجيب محفوظ من السيدة "عطية الله إبراهيم" وأخفى زواجه 10 سنوات

تُوفي نجيب محفوظ في بداية 2006 عن عمر 95 عاما أثر قرحة نازفة بعد عشرين يوماً من دخوله المستشفى

أهم روايات نجيب محفوظ



رواية خان الخليلي:

واحدة من أشهر روايات نجيب محفوظ وتصدرت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا وقت صدورها، كما أن شهرتها ما زالت مستمرةً إلى الآن.

تدور حول “أحمد عاكف” رب الأسرة المكونة منه ومن زوجته وابنين. وتنتقل هذه الأسرة إلى حي “خان الخليلي” بحثًا عن الأمان. حيث تدور أحداث هذه الرواية وقت الحرب العالمية الثانية وما أحدثته من دمار.



رواية زقاق المدق:

نشرت عام 1947 تدور أحداث الرواية في زقاق المدق في أربعينات القرن العشرين، حولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة المصرية شادية.



ثلاثية القاهرة:

تعتبر من روائع الأديب المصري نجيب محفوظ وأفضل رواية عربية في تاريخ الأدب العربي حسب اتحاد كتاب العرب. تتكون الثلاثية من القصص الآتية بالترتيب بين القصرين (1956) قصر الشوق (1957) السكرية (1957)

رواية اللص والكلاب:

تمثل رواية اللص والكلاب بداية مرحلة جديدة في أدب نجيب محفوظ، وهي المرحلة الفلسفية تناقش الرواية الموت ومعنى الوجود، وصراع البحث عن العدل

رواية اولاد حارتنا:

أثارت الرواية جدلا واسعا منذ نشرها في الجرائد، وصدرت لأول مرة عام 1962 ولم يتم نشرها في مصر حتى أواخر عام 2006 عن دار الشروق.

الكرنك:

إحدى رويات نجيب محفوظ الشهيرة التي كتبها في سنة 1970، وأتمها في شهر ديسمبر سنة 1971، ونشرها سنة 1974 تُعَد الأولى من نوعها في الأدب العربى الحديث.

تم إنتاجها كفيلم سينمائيّ عام 1975م، تتناول رواية الكرنك محفوظ الحديث عن فترة عاشتها جمهوريّة مصر العربية امتدَّت بين حربيْن هما حرب النكسة التي وقعت أحداثها في عام 1967م وحرب التحرير التي وقعت أحداثها في عام 1973م.