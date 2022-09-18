أسرار وألغاز في مذكرات الأمير هاري القادمة مذكرات الأمير هاري القادمة في عام 2021 ، كشف الأمير هاري أنه كان يكتب مذكراته الشاملة والتي من المتوقع أن تصدر في عام 2022.

أسرار وألغاز في مذكرات الأمير هاري القادمة

الأمير الهارب

تنحى الأمير هاري ، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث ، وزوجته ميغان ، دوق ودوقة ساسكس ، من واجباتهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة في عام 2020. ومنذ ذلك الحين ، انتقل هاري وميغان إلى كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية حيث يعيشان مع أطفالهما - أرشي وليليبيت بعد بضعة أشهر من انتقالها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، أثارت مقابلة ميغان المتفجرة مع أوبرا وينفري حول وقتها مع العائلة المالكة في المملكة المتحدة جدلًا كبيرًا. كما أدت إلى توتر علاقة الزوجين مع العائلة المالكة.

أسرار وألغاز في مذكرات الأمير هاري القادمة

كل شيء عن مذكرات الأمير هاري؟

وقال الناشر راندوم هاوس عن مذكرات الأمير هاري في بيان: "سيشارك الأمير هاري ، لأول مرة ، وصفاً للتجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة التي ساعدت في تشكيل شخصيته الحالية". وقالت المعلقة والمؤلفة الملكية تينا براون لصحيفة ديلي بيست إن مذكرات الأمير هاري "ستعيد ذكرى مؤلمة خاصًا لتشارلز". وقالت أيضًا إن هاري سوف يتحدث عن وفاة والدته ديانا المفاجئة عندما كان عمره 12 عامًا فقط. ونشأته في العائلة المالكة ، ومكانته في الجيش ، وتعيينه في أفغانستان ، وزواجه من ميغان ، وابتعاده عن العائلة المالكة ، والأبوة.

أسرار وألغاز في مذكرات الأمير هاري القادمة

متى ستصدر مذكرات الأمير هاري؟

في البداية ، كان من المتوقع صدور مذكرات الأمير هاري في خريف عام 2022. ولكن لم يتم مشاركة أي تفاصيل أخرى منذ ذلك الحين، ومن المتوقع أنه مع وفاة جدة هاري الملكة إليزابيث الثانية ، قد يتأثر تاريخ إصدار مذكرات هاري. وفقًا للتقارير ، سيتقاضى هاري حوالي 20 مليون دولار مقابل كتابه.

أسرار وألغاز في مذكرات الأمير هاري القادمة

ما اسم كتاب مذكرات الأمير هاري؟

قال الأمير هاري في بيان سابق ، "إنني أكتب هذه (المذكرات) ليس بصفتي الأمير الذي كنت ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت ... لقد ارتديت العديد من القبعات على مر السنين ، بالمعنى الحرفي والمجازي ، و آمل أنه في سرد ​​قصتي – المواقف الجيدة والسيئة ، والأخطاء ، والدروس المستفادة - يمكنني المساعدة في إظهار أنه بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه ، لدينا قواسم مشتركة أكثر مما نعتقد ".

أسرار وألغاز في مذكرات الأمير هاري القادمة

هل يستطيع الملك تشارلز الثالث إيقاف مذكرات الأمير هاري؟

يمكن أن تحتوي مذكرات الأمير هاري القادمة على تفاصيل حساسة حول العائلة المالكة. يمكن أن يقرر الملك تشارلز طلب الاطلاع على نسخة ما قبل النشر أو التهديد باتخاذ إجراء قانوني للحفاظ على الأسرار العائلية الحساسة أو عدم طباعة المزاعم المتنازع عليها "، وفقًا لصحيفة الغارديان.

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