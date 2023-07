البوابة - هل تحب قراءة الكتب التي تحولت إلى أفلام، ماذا لو قلنا لك بأن بعض هذه الكتب الجديدة قد تحولت مؤخراً إلى أفلام ممتعة للغاية والآن يمكنك مشاهدتها بعد قرأتها أو العكس إذا كان ذلك يهمك.

أفضل 5 كتب تحولت إلى أفلام في عام 2022

1. مدرسة الخير والشر بقلم سومان شيناني. (The School for Good and Evil)

تتبع رواية المغامرة الخيالية هذه اثنين من أفضل الأصدقاء الذين تم اختيارهم لحضور مدرسة مسحورة حيث يتم تدريبهم ليكونوا أبطالًا أو أشرارًا في القصص الخيالية. تم إصدار الفيلم المقتبس عل تطبيق Netflix في أكتوبر 2022.

2. حيث يغني كرودادس بقلم ديليا أوينز. (Where the Crawdads Sing)

تحكي هذه الرواية عن سن الرشد قصة امرأة شابة نشأت في مستنقعات ولاية كارولينا الشمالية واتُهمت بالقتل. تم إصدار الفيلم المقتبس في دور العرض في يوليو 2022.أفضل 5 كتب تحولت إلى أفلام في عام 2022

3. الزي بقلم جراهام مور. (The Outfit)

تدور أحداث فيلم الإثارة والغموض هذا حول خياط في لندن يضطر لاستخدام مهاراته لمساعدة رجل عصابات. تم إصدار الفيلم المقتبس في دور العرض في مارس 2022.

4. النساء يتحدثن بقلم ميريام توز. (Women Talking)

تحكي هذه الرواية التاريخية قصة مجموعة من نساء مينونايت هربن من مجتمعهن المسيء في بوليفيا. من المقرر إصدار الفيلم في عام 2023.

5. الحوت بقلم تشارلي كوفمان. (The Whale)

تدور أحداث هذه الدراما الكوميدية المظلمة حول رجل يعاني من السمنة المفرطة يقع في حب مدير غرفة دردشة عبر الإنترنت. من المقرر إصدار الفيلم في عام 2023.

هذه مجرد أمثلة قليلة من العديد من الكتب الرائعة التي تم تحويلها إلى أفلام في عام 2022. إذا كنت تبحث عن فيلم جيد لمشاهدته ، فتأكد من مراجعة أحد هذه الكتب الجديدة، حاول أن تجدد مكتبتك دائماً بأحدث الإصدارات من الكتب.

