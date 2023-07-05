" التعاون الإسلامي " تدعو وسائل الإعلام لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا

البوابة - دعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي وسائل الإعلام في القطاع العام والخاص في الدول الأعضاء، إلى توجيه مشاريعهم السنيمائية والتلفزيونية والإذاعية والصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي، لتقديم منتجات لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة للرموز الدينية، إضافة إلى توضيح وتعزيز مبادئ الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى التعايش والتسامح واحترام الآخر وتنبذ العنف والتعصب والكراهية.

جاء ذلك في كلمة مدير إدارة الإعلام في المنظمة وجدي علي سندي التي ألقاها في اجتماع اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الطارئ، لمناقشة آلية مواجهة تدنيس المقدسات الدينية إعلامياً إثر حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية، وقد عقد الاجتماع افتراضياً اليوم.

وأشار مدير إدارة الإعلام في المنظمة إلى أن البيان الختامي للاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة، بشأن حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، والذي عقد في 2 يوليو 2023 في مقر الأمانة العامة، تضمن 26 بنداً تشكل خارطة طريق وخطة متكاملة للتصدي لتكرار حوادث الاعتداء على نسخ من المصحف الشريف والإساءة للرموز الدينية المقدسة الأخرى، ومن بين تلك البنود الدعوة إلى بذل جهود جماعية على مستوى البرلمانات الوطنية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، للتعبير عن موقف منظمة التعاون الإسلامي وحث الجهات ذات الصلة على اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لتجريم مثل هذه الاعتداءات.

حرية التعبير بمسؤولية

وبحسب وكالة الأنباء السعودية فقد بيّن سندي، أن منظمة التعاون الإسلامي، ومن خلال إدارة الإعلام ومرصد الإسلاموفوبيا، والأذرع الإعلامية المتمثلة في اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك)، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (اسبو) واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، تبذل مع شركائها جهوداً كبيرة، حيث تعمل مع وسائل الإعلام لتعزيز فهم الاستخدام المسؤول لحرية التعبير، وإنشاء آلية وطنية لمساءلة بعض وسائل الإعلام التي تواصل تغذية خطاب الكراهية والتعصب، كما تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا.

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