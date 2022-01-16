اكتشاف مقبرة أثرية تعود للعصر اليوناني الروماني نجحت البعثة الأثرية المصرية الإيطالية المشتركة العاملة في محيط ضريح الآغا خان بمنطقة غرب أسوان برئاسة الدكتورة باتريسيا بياسينتيني أستاذة علم المصريات بجامعة ميلانو في الكشف عن مقبرة أثرية جديدة محفورة في الصخر تعود للعصر اليوناني الروماني وذلك من خلال عمل البعثة خلال موسم الحفائر الماضي.

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد محمود مدير عام آثار أسوان والنوبة ورئيس البعثة من الجانب المصري إن الجزء الأول عبارة عن بناء من الحجر الرملي والطوب اللبن مستطيل الشكل به مدخل المقبرة المحاط بكتل حجرية مغطاة بقبو من الطوب اللبن، بينما الجزء الثاني منحوت بالصخر ويؤدي المدخل إلى فناء مستطيل نحتت به 4 حجرات دفن، عثر بداخلها على ما يقرب من 20 مومياء معظمها في حالة جيدة من الحفظ حيث أشارت الدراسات الأولية أن هذه المقبرة جماعية تضم أكثر من أسرة.

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