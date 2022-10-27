الأمير هاري يصدر كتابه "Spare" في 10 يناير 2023 كشف الأمير هاري، نجل ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، اسم كتابه، الذي أثار جدلاً في الآونة الأخيرة داخل العائلة البريطانية المالكة، بعنوان "Spare" والمقرر طرحه في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل لعام 2023، بسعر 28 جنيهاً استرلينياً.

الأمير هاري يصدر كتابه "Spare" في 10 يناير 2023

أسرار وفضائح



وكان من المفترض إصدار الكتاب في أواخر عام 2022، لكن دار النشر "Penguin Random House" قررت تأجيله، بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإضافة إلى بعض التعديلات التي أراد هاري وزوجته ميغان ماركل إدخالها.

الأمير هاري يصدر كتابه "Spare" في 10 يناير 2023

عن الكتاب

ووصفت دار النشر الكتاب عبر موقعها الإلكتروني كالتالي: "يعتبر كتاب "سبير" مطبوعة تاريخية مليئة بالبصيرة والوحي والتأمل الذاتي والحكمة المكتسبة بشق الأنفس حول القوة الأبدية للحب رغم المعاناة". وأضافت "أن الكتاب "سبير" يعيد القراء على الفور إلى واحدة من أكثر الصور المؤلمة في القرن العشرين: ولدان صغيران وأميران يسيران خلف نعش والدتهما بينما كان العالم يشاهده في حزن ورعب". وتابع: "مع دفن ديانا، أميرة ويلز، تساءل المليارات عما يفكر فيه الأميران وما يشعران به حيال ذلك- وكيف ستصبح حياتهما منذ تلك اللحظة وصاعداً". وأشار دار النشر إلى أن هذا الكتاب هي قصة هاري يرويها بمنتهى الأمانة والشفافية.

الأمير هاري يصدر كتابه "Spare" في 10 يناير 2023

قصة حياته بين العائلة الملكية



وكان هاري قد أصرّ على تدوين كتابه سراً ليروي في صفحاته قصة حياته بين العائلة الملكية التي تركها للعيش هو وزوجته ميغان بعيداً عن الأجواء الملكية العصيبة، ولم يخبر هاري والده الملك تشارلز عن عزمه كتابه مذكراته.

وقال الأمير هاري: "أنا أكتب هذا الكتاب ليس بصفتي رجلاً ولد أميراً، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه".

يُذكر أن مؤرخة الشؤون الملكية المعروفة نيكول آن أشارت سابقاً إلى أن السيرة الذاتية للأمير هاري أو بالأحرى كتابه سيكشل التهديد والقلق الأكبر للعائلة المالكة، وسيحدث الكثير من الذعر في الأوساط الملكية، نظراً لعدم معرفتهم ما يمكن توقعه في هذا الكتاب.

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