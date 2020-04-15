"الديوان الإسبرطي" لعبد الوهاب عيساوي تفوز بالبوكر 2020

فازت رواية الديوان الإسبرطي للكاتب الجزائري الشاب عبد الوهاب عيساوي، أمس، بالجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في دورتها الـ،13 وهي من أهم الجوائز الأدبية المرموقة عربيا، بحسب "رويترز". وأعلنت لجنة التحكيم اسم الرواية الفائزة خلال بث مباشر عبر الإنترنت بعدما حالت إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا دون إقامة الحفل السنوي المعتاد لهذا الحدث. وقال الكاتب العراقي محسن الموسوي رئيس لجنة التحكيم إن، الرواية "تتميز بجودة أسلوبية عالية وتعددية صوتية تتيح للقارئ أن يتمعن في تاريخ احتلال الجزائر روائيا، ومن خلاله تاريخ صراعات منطقة المتوسط كاملة". وأضاف، "الرواية دعوة للقارئ إلى فهم ملابسات الاحتلال، وكيف تتشكل المقاومة بأشكال مختلفة ومتنامية لمواجهته. هذه الرواية بنظامها السردي التاريخي العميق لا تسكن الماضي، بل تجعل القارئ يطل على الراهن القائم ويسائله".

جائزة «البوكر العربية» تعلن عن الرواية الفائزة 14 أبريل تبلغ القيمة المالية للجائزة التي تأسست عام 2007 في العاصمة الإماراتية أبوظبي 50 ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية بينما تحصل كل من الروايات الأخرى التي وصلت للقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار.

والروايات الخمس الأخرى التي وصلت للقائمة القصيرة هذا العام هي "حطب سراييفو" للجزائري سعيد خطيبي، و"ملك الهند" للبناني جبور الدويهي، و"الحي الروسي" للسوري خليل الرز، و"فردقان" للمصري يوسف زيدان و"التانكي" للعراقية عالية ممدوح. تبلغ القيمة المالية للجائزة التي تأسست عام 2007 في العاصمة الإماراتية أبوظبي 50 ألف دولار، إضافة إلى ترجمة الرواية الفائزة للغة الإنجليزية بينما تحصل كل من الروايات الأخرى التي وصلت للقائمة القصيرة على عشرة آلاف دولار.والروايات الخمس الأخرى التي وصلت للقائمة القصيرة هذا العام هي "حطب سراييفو" للجزائري سعيد خطيبي، و"ملك الهند" للبناني جبور الدويهي، و"الحي الروسي" للسوري خليل الرز، و"فردقان" للمصري يوسف زيدان و"التانكي" للعراقية عالية ممدوح.

بدورها، قالت منسقة الجائزة فلور مونتانارو "نعيش ظروفا استثنائية عالميا تجعلنا نكتشف من جديد قيمة القراءة ودورها المهم، فهي نافذة في عزلتنا، حتى ولو لم تدم هذه العزلة 100 عام"، مضيفة "من خلال القراءة، نسافر ونتعلم ونتأمل الحياة من وجهات نظر مختلفة، نقرأ لنتنفس".