"العلم عند العرب" و"التفسير الإبداعي للأحلام" الأكثر مبيعاً تصدر كتاب "العلم عند العرب" من ترجمة عبد الحليم النجار، ومحمد يوسف موسى قائمة الأكثر مبيعًا في جناح المركز القومي للترجمة في اليوم الأول من معرض القاهرة الدولي للكتاب، يليه كتاب "التفسير الابداعي للاحلام" من ترجمة أيمن عزام.

"العلم عند العرب" و"التفسير الإبداعي للأحلام" الأكثر مبيعاً

كما جاءت القائمة بالترتيب التالي: "المحتوى في علم الكلام.. التراث العربي اليهودي" من ترجمة أحمد محمود هويدي، "اليهود في الامبراطورية العثمانية.. صفحات من التاريخ" من ترجمة أنور إبراهيم ،"تاريخ أوروبا في العصر الحديث 1789-1950" من ترجمة أحمد نجيب هاشم و وديع الضبع، "تاريخ العرب العام"من ترجمة عادل زعيتر ،"لغز الوعي" من ترجمة عمرو شريف،"سلسلة العلماء صغار السن "الفيزياء المبهرة" من ترجمة أحمد سمير سعد"،"مختارات من ديوان شمس الدين التبريزي" بجزئيه من ترجمة إبراهيم الدسوقي شتا،"قصة الفيزياء" من ترجمة محمد جمال الدين الفندي و"مدخل إلى الأيدلوجيات السياسية" من ترجمة محمد صفار.

يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

ويعد المعرض أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمي في الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذي يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتي "ما" و "رؤية"، ولأول مرة في تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، حيث تظهر شخصية الأديب يحيى حقي "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام في عرض تفاعلي مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيًا باستخدام نظّارات 3D.

كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربي وزيادة قيمة جوائز المعرض في كل مجال ثقافي بالتعاون مع البنك الأهلي، المؤسسة المالية المصرية الرائدة في دعم ورعاية المواهب المصرية في المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

كما تشمل الفعاليات برنامجًا مهنيًا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقي بالمنتج الثقافي العربي، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة في البريد المصري لأي مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحًا.

"سلام أسود.. مذكرات التعافي.." للكاتبة آية شعيب