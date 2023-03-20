البوابة - تنظم دار الكرمة للنشر، حفلاً لتوقيع ومناقشة الطبعة الثانية من سيرة نوارة نجم "وانت السبب يابا.. الفاجومي وأنا"، وذلك يوم الإثنين، 20 مارس، فى تمام الساعة السادسة مساء، فى مقر مكتبة تنمية فرع المعادي، ويناقشها الكاتب والشاعر سيد محمود.



اليوم حفل توقيع "وانت السبب يابا" لـ نوارة نجم

سيرة نوارة نجم

تقول نوارة نجم فى كتابها "وأنت السبب يابا": "لم يغب أبى وذكرياته عن خاطرى، لم يكن ذكرى فى يوم، كان دومًا حاضرًا... لن أروى إلا قصتى (قصته) عبر كاميرا مثبتة فى حدقة عين طفلة ثم مراهقة ثم شابة عاشت فى ظل شخص استثنائى على المستويين الإبداعى والإنساني، تمر بأحداث لم تفهم بعضها، وطبَّعت مع جُلها باعتبار أن هذه طبيعة الأشياء، ثم تبينت حين نضجت أنها ليست كذلك، وأن هناك تجربة إنسانية تستحق أن تُروى حتى إن بدت عادية".

اليوم حفل توقيع "وانت السبب يابا" لـ نوارة نجم

عن أحمد فؤاد نجم

ولد أحمد فؤاد نجم فى 22 مايو 1929 ورحل عن عالمنا فى 3 ديسمبر 2013، وقد نشأ فى قرية كفر أبو نجم فى مدينة أبو حماد محافظة الشرقية، ويعد أحد أهم شعراء العامية فى مصر، وأحد ثوار الكلمة، واسم بارز فى الفن والشعر العربي.



لقب أحمد فؤاد نجم بـ الفاجومي المصري، وبسبب ذلك سجن عدة مرات، يترافق اسم أحمد فؤاد نجم مع ملحن ومغن هو الشيخ إمام، حيث تتلازم أشعار نجم مع غناء إمام، لتعبر عن روح الاحتجاج الجماهيري الذى بدأ بعد نكسة 1967م. وفى عام 2007م اختارته المجموعة العربية فى صندوق مكافحة الفقر التابع للأمم المتحدة؛ سفيرا للفقراء.



خلال حياته حصل الفاجومى

أحمد فؤاد نجم على عدة جوائز، أبرزها عام 2013 حين منح جائزة الأمير كلاوس الهولندية وهى من أرقى الجوائز فى العالم ولكن وافته المنية قبل استلامها ببضعة أيام، كما حصل على المركز الأول فى استفتاء وكالة أنباء الشعر العربي، وفى 19 ديسمبر 2013 وبعد وفاته مُنِح وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.

تزوج من صافيناز كاظم وهي كاتبة وناقدة مصرية، من مواليد 17 أغسطس 1937. حصلت على ليسانس آداب قسم صحافة من جامعة القاهرة، ثم حصلت على الماجستير في النقد المسرحي من جامعة #نيويورك . ولهما ابنة واحدة هي نوارة، انفصلا عام 1976.

المصدر: اليوم السابع

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