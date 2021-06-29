تشارك المجموعة القصصية "بعد العيد" للقاصة تغريد النجار، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، فى دورته الـ52، المقرر أن تقام خلال الفترة من 30 يونيو إلى 15 يوليو المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "فى القراءة حياة"...





وقصص المجموعة تعتمد أغلبها على الحياة الاجتماعية، والواقع المعاصر، والبعض منها محض خيال، ولم تركز فى كتابة المجموعة على عنصر مشترك يجمع ما بين القصص، بل تنوعت الموضوعات القصصية فى المجموعة وحوادثها وأماكنها وأزمنتها؛ فهى تعبر عن الحياة -كما تراها- فى حالاتها مختلفة.



بعد العيد



وقالت الكاتبة تغريد النجار، إن قصص المجموعة تعتمد أغلبها على الحياة الاجتماعية، والواقع المعاصر، والبعض منها محض خيال، ولم أركز فى كتابة المجموعة على عنصر مشترك يجمع ما بين القصص، بل تنوعت المواضيع القصصية فى المجموعة وحوادثها وأماكنها وأزمنتها؛ فهى تعبر عن الحياة كما أراها فى حالاتها مختلفة.



وأضافت بدأت المجموعة القصصية فى ورشة لكتابة القصة القصيرة مع الشاعر والمترجم والناقد أسامة جاد؛ حيث ذهبت للتعرف على فن القصة ولم أكن أتخيل أن أكتب كل هذه النصوص فى هذا الوقت القصير، كنت مجرد قارئة نشطة، حتى طَلب منا الأستاذ أن نكتب نصا كل يوم، كنشاط يومى بعنوان "ادينى من وقتك ساعة".



وجاءت أسماء القصص بعناوين: مجرد حلم، والجميزة، التاج، ابتسامة، الذبيحة، سبوع، ضل حيطة، رمضان تيك أواي، كائن هلامي، تحدٍ، العصفورية، بقايا عيد، هانج أوفر، لقاء عابر، خراف، حديث سرى، انعتاق، دين عليه، أكثر رعبًا من هذا، وردة، شعاع النور، رقصة حياة، صندوق الأحلام، يومًا ما، نصوص قصيرة جدا، حنين، العصفور والسجان، الملاهي، انتصار.

