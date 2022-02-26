تضامناً مع أوكرانيا أوركسترا زغرب تلغي تشايكوفسكي سحبت أوركسترا زغرب الفيلهارمونية مقطوعتين موسيقيتين للمؤلف الروسي الشهير تشايكوفسكي من حفلة لها الجمعة تضامناً مع أوكرانيا.

وقالت الفرقة عبر موقعها الإلكتروني «بسبب الوضع الجديد في أوكرانيا الذي يؤثر على العالم بأسره ويثير قلقاً مرعباً، تعرب أوركسترا زغرب الفيلهارمونية... عن تضامنها مع الشعب الأوكراني وتغيّر برنامج حفلها الليلة».

تضامناً مع أوكرانيا أوركسترا زغرب تلغي تشايكوفسكي

مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية



ومن بين مؤلفات تشايكوفسكي الموسيقية الثلاث التي كان من المقرر عزفها في قاعة فاتروسلاف ليسينسكي الجمعة، بقيت فقط مقطوعة واحدة على الكمان ضمن البرنامج، في حين استُبدلت المقطوعتان الموسيقيتان الأخريان بعملين للودفيغ فان بيتهوفن وصامويل باربر.

وقال مدير الأوركسترا ميركو بوخ لصحيفة Jutarnji List الإلكترونية «أجرينا أمس تدريبات اتّسمت بكآبة كبيرة»، مضيفاً «لدينا زملاء كثر من أوكرانيا وكانوا مستائين للغاية، وشعرنا جميعاً بالسوء لذلك غيّرنا برنامج الحفل الموسيقي... نحن فنانون، ولا يمكننا أن نحارب إلّا عبر الموسيقى».

وفي غضون ذلك، أعلن المسرح الوطني الكرواتي في زغرب عن تأجيل حفل مرتقب في 6 مارس بعنوان «سرينادة روسية»، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وأُوقف المايسترو الروسي الشهير فاليري غيرغيف، وهو رئيس مسرح مارينسكي في سانت بطرسبرغ والمعروف بعلاقاته المقربة من الكرملين، فجأة الخميس من المشاركة في حفلات موسيقية كان من المقرر أن يقود فيها أوركسترا فيينا الموسيقية في قاعة كارنيغي بنيويورك.

تضامناً مع أوكرانيا أوركسترا زغرب تلغي تشايكوفسكي

تشايكوفسكي

ولد تشايكوفسكي في مدينة فوتكنسك في روسيا، دخل مدرسة القانون في سانت بطرسبورغ عام 1855 م، ثم اتجه إلى دراسة الموسيقى في معهد الموسيقى بسانت بطرسبرغ من عام 1862 إلى 1866 م. كان تشايكوفسكي أول الموسيقيين الذين تلقوا تدريبا منظما في أساسيات الموسيقى وفي السادسة والعشرين من عمره عُين أستاذا لتدريس الموسيقى في معهد موسكو للموسيقى من عام 1866 وحتى عام 1877 م. كانت بدايته الجدية في التأليف في حوالي عام 1866 م، تطورت أحاسيسه وانفعالاته في هذه الأثناء خلال فترات طويلة من الإحباط النفسي، ومن المثير للعجب أنه قد ألف بعضا من أكثر مقطوعاته الموسيقية بهجة خلال هذه الفترة.

Tchaikovsky as bureaucrat.

Tchaikovsky (left) with his nephew, Vladimir "Bob" Davidov.

Tchaikovsky with his wife Antonina Miliukova.

تعرّف تشايكوفسكي على مجموعة الخمسة، وهي خمسة موسيقيين روس نادوا بقومية الموسيقى الروسية عوضاً عن الموسيقى الأجنبية وهم: بالاكيريف M.Balakirev، وكْوي Cui، وموسورغسكي M.Moussorgsky، وريمسكي-كورساكوف N.Rimsky-Korsakov (وهو من أشهرهم)، وبورودين A.Borodin، وغدا تشايكوفسكي صديقاً لبالاكيريف، وعلى خلاف عميق مع موسورغسكي الذي كان أشد المجموعة تمسكاً بقومية الموسيقى بخلاف تشايكوفسكي الذي لم يلق بالاً لنهج «المجموعة» القومي. ومع ذلك، فقد أبدى أعضاء المجموعة إعجابهم بسمفونيته الثانية التي كان يتخللها بعض الألحان الفولكلورية الروسية، إلا أنهم اتهموه، فيما بعد، بأن موسيقاه أوربية لاتنتمي إلى المشاعر الروسية. ومن دواعي ذلك أن الناقد الموسيقي والأدبي ستاسوف (1824-1906) V.Stassov، الذي كان المشجع للمجموعة والناطق باسمها، كان يقدم لأعضائها موضوعات أدبية روسية لتلحينها، بينما كان يمنح تشايكوفسكي أدبيات أجنبية، إضافة إلى ذلك، كان الموسيقي دارغوميشكي (1813-1869) A.Dargomyzsky قد أوحى إلى تشايكوفسكي بوجوب شيوعية الموسيقى دون توكيد قوميتها. وهذا ما شجعه على زيارة عدة بلاد أوربية وتوسيع علاقاته الفنية مع موسيقييها، إضافة إلى إعجابه بمشاهير مؤلفي الأوبرا الإيطاليين مثل روسيني G.Rossini، وفيردي G.Verdi، وبلّيني V.Bellini، وبالكثير من الرواد الموسيقيين الأوربيين السابقين له مثل موتسارت، وبتهوفن وغيرهما من المشاهير.

كانت علاقات تشايكوفسكي النسائية فاشلة. وكان أن تعرّف عام 1868 المغنية البلجيكية ديزيريه آرتو D.Artot إلا أن علاقتهما العاطفية سرعان ما فُصمت عراها. وتزوج عام 1877إحدى طالبات كونسرفاتوار موسكو ثم انفصل عنها بعد أسابيع قليلة. وإضافة إلى معاناته النفسية بسبب فقدان والدته، والصعوبات المالية التي يعانيها، كل ذلك كان له الأثر الكبير في سلوكه الشخصي والنفساني، وكان عنصراً فعالاً في حياته الاجتماعية والفنية. ولم ينقذه من محنه تلك سوى صلته الروحية بالأرملة الثرية الروسية فون ميك N.Von Meck التي عشقت موسيقاه، دون أن يلتقي بعضهما بعضاً، وخصصت له راتباً سنوياً سخياً للتفرغ للتأليف الموسيقي فحسب، وعدت فون ميك بذلك نصيرته الأدبية والفنية والمالية، وحبه الوحيد البريء. توالت بعد ذلك جولات تشايكوفسكي الموسيقية في أوربة وأمريكة مؤلفاً موسيقياً وقائداً للأوركسترا. وافتتح عام 1891 مسرح كارنغي هول Carnegie Hall في نيويورك، وحاز شهادة الدكتوراه الفخرية من جامعة كمبردج Cambridge في لندن عام 1893، قبل وفاته بأربعة أشهر. وأقيمت له تماثيل شخصية ـ بعد وفاته ـ في موسكو وبطرسبورغ، وتحولت داره في مالدانوفا Maldanova إلى متحف خاص لحياته الموسيقية والخاصة. وتقام مسابقات دولية سنوياً في موسكو باسم «تشايكوفسكي».

المزيد:

متحف اللوفر أبوظبي يعرض 120 تحفة تجسد تراث فرنسا