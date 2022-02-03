جائزة بولغري للفن المعاصر من 3 حتى 8 فبراير الحالي تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» بالشراكة مع مجموعة «بولغري» العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في عالم المجوهرات والفخامة، معرضاً للفنانين المشاركين في النسخة الأولى من «جائزة بولغري للفن المعاصر» وذلك من 3 حتى 8 فبراير الحالي في معرض «فان دي جودنبرج» بمركز دبي المالي العالمي.

جائزة بولغري للفن المعاصر من 3 حتى 8 فبراير الحالي



واختارت «دبي للثقافة» في ديسمبر من العام الماضي 17 فناناً من الفنانين الإماراتيين والمقيمين في الدولة من ضمن قاعدة بنك المواهب التي تمتلكها وذلك للتنافس على الجائزة في نسختها الافتتاحية وهم: عبدالرحيم سالم وعائشة العلي وعلياء لوتاه وتشي ناكانو وفريد الريس وإيوانيس كادراس وجاسم العوضي وجمعة الحج وكمال الزعبي ومدار السويدي وماجدة ملكون ونيما نبافي ونيفين مجيد وسعيد المدني وشمسة جمعة وتالا ووريل وفاليري فينسينت.

وكانت «جائزة بولغري للفن المعاصر» طلبت من مجموعة الفنانين الذين تم اختيارهم تقديم أعمال تتناول موضوع الجائزة وهو «الجمال يجمع الناس» من خلال التعبير بشكل خلاق عن كيفية تواصل الناس جمالياً وإبراز الحوار الذي يجمع بين مدن مثل دبي وروما عبر الموروث الفني والإبداعي الملهم للمدينتين.

وقال الدكتور سعيد مبارك بن خرباش المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في دبي للثقافة "نحن فخورون بعرض أعمال الفنانين الموهوبين المشاركين في هذه النسخة الافتتاحية من الجائزة وإتاحة منصة جديدة أمامهم للتعبير عن أنفسهم بشكل خلاق ولقد أظهر الفنانون المشاركون فهماً عميقاً لموضوع الجائزة، وقدموا أعمالاً مبتكرة ومعبرة جداً ونتطلع إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة لهذا العام وندعو عشاق الفن المعاصر من جميع أطياف المجتمع إلى زيارة المعرض والتمتع بالعناصر الجمالية التي تعكسه الأعمال المشاركة".

يذكر أن «دبي للثقافة» و«بولغري» أطلقتا جائزة «بولغري للفن المعاصر» في يوليو 2021 بدعم من الجناح الإيطالي في معرض إكسبو 2020 دبي، ويشمل تحدي الجائزة 3 فئات من الفنون البصرية تضم: الرسم والتصوير والنحت وتهدف الجائزة السنوية إلى إلهام أصحاب المواهب في مجال الفنون المعاصرة في المجتمع الإبداعي بدبي والإمارات وإتاحة منصة ثمينة لدعمهم وعرض إبداعاتهم أمام الجمهور الأوسع خاصة خلال فترة المعرض العالمي الرائد «إكسبو 2020» دبي.

وأشادت لوسيا بوسكايني مسؤول عن العلامة التجارية والتراث في بولغري بالأفكار الخلاقة التي اتسمت بها الأعمال المشاركة قائلة "إننا معجبون بالإلهام الغني لجميع الفنانين المشاركين الذي أثمر بمثل هذا الحوار المثير للاهتمام بين روما ودبي والذي تغذيه القوة الفريدة للألوان وتمثل هذه الجائزة التزاماً مهماً لأن دعم الفنانين المعاصرين يعني الاستثمار في مستقبل الأفكار المبدعة والموهبة والشغف وزيارة هذا المعرض تعني الانغماس في عالم آسر من الإبداع الجامح؛ بل قصيدة للبحث والتجريب تتطابق تماماً مع جوهر بولغري".

وتأتي شراكة «دبي للثقافة» مع «بولغري» في إطار التزام الهيئة بدعم بيئة محفزة ومستدامة للصناعات الإبداعية والثقافية وتهدف إلى إتاحة الثقافة في كل مكان للجميع وتشجيع المشاركة الفاعلة من المجتمع الإبداعي بما يعزز من مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة حاضنة للإبداع ملتقى للمواهب ويسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإبداعي بحلول 2025.

وستقوم لجنة مؤلفة من 3 خبراء، وهم: جوسيبي موسكاتللو، نجوم الغانم باتريشيا ميلنز باختيار 3 أعمال للتنافس ضمن القائمة النهائية ليتم بعدها اختيار العمل الفائز من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء متخصصين من «دبي للثقافة» و«بولغري» وأعضاء آخرين تم اختيارهم من الجهتين وسيحصل العمل الفائز على فرصة عرضه في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020، كما ستتاح للفنان الفائز فرصة زيارة مدينة روما في رحلة مدتها أسبوع لزيارة عالم «بولغري» بما في ذلك تذوق جمال مجوهرات بولغري بتراكيبها اللونية الغنية وزيارة متحف «دومفس أفريا» في المتجر الرئيسي للدار في روما والمشاركة في ورش عمل مع مصممي بولغري فضلاً عن جولات حصرية في المواقع التاريخية والثقافية المرتبطة بشكل خاص بمبادرات الدعم والرعاية التي تطلقها بولغري وبمصادر إلهامها إلى جانب ذلك سيعرض العمل الفائز في مواقع وفعاليات خاصة بدبي للثقافة وبولغري.

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