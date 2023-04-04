البوابة - تستعد دار سوثبي للمزادات، لتقديم مزاد فنون العالم الإسلامي، حيث إن المزاد يضم عددا كبيرا من القطع الاثرية والمخطوطات واللوحات المزخرفة، ومن بين القطع الاثرية المعروضة للبيع، ورقة مصحف ضخمة بالخط الكوفي ، الشرق الأدنى أو شمال أفريقيا ، أواخر العصر الأموي أو أوائل العباسيين ، حوالي 750 ميلاديًا، ويقدر ثمنها ما بين 250 إلى 350 ألف جنيه استرلينى.

دار سوثبي تقيم مزاد فنون العالم الإسلامي

ورقة مصحف ضخمة بالخط الكوفي





ورقة الخط الكوفي، مكونة من 18 سطراً على الصفحة ، مكتوبة بخط كوفي ممدود بالحبر الأسود ، آيات مفصولة بمجموعات من الشرطات المائلة.



ومن بين القطع الأثرية المعروضة للبيع، مصحف مزخرف من الهند، يرجع إلى النصف الثانى من القرن السابع عشر، ويقدر ثمنه ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه إسترلينى.



من بين القطع المعروضة للبيع مخطوطة مزخرفة لحافط مصطفى نورى من تركيا، بتاريخ 1268 هـ / 1851-52م، ويقدر ثمنها ما بين 5 إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى، وتذكر بيانات النسخ أن مؤلف هذا الخط، مصطفى نورى، درس تحت إشراف خطاط البلاط العثمانى محمد فاسفى أفندى (ت 1831)، حصل محمد فاسفى على رخصته عام 1767 وعمل كخطاط فى قصر توبكابى لسنوات عديدة، حيث أشرف أيضًا على عدد من الطلاب وكان معروفًا بتدريس فن الخط للسلطان محمود الثانى (حكم من 1808 إلى 399) قبل توليه العرش.



كما قدمت دار سوثبى قلادة من اليشم التيمورية المنحوتة وموقعة من قبل الأمير نورى، جاءت من بلاد فارس، يرجع تاريخها إلى القرن الخامس عشر، وقد قدر ثمنها ما بين 12 إلى 18 ألف جنيه إسترلينى، ويشار إلى أن قلادة اليشم مزينة بخرطوش مركزى يحتوى على عدد من الزهور، وتحيط به أوراق الشجر، وكان يُعتقد أنه قادر على علاج العديد من الأمراض المختلفة وتوفير الحماية لمن يرتديه، هذه القلادة، مثل الأخرى التى وقعها نورى.

المصدر: اليوم السابع

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